Ersan Şen, “Adalet er geç yerini bulacak”

Dava, Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve tutuklu sanık binanın fenni mesulü M.T ile tutuksuz sanık müteahhit Y.A. ile iç mimar E.D. duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık M.D., inşaat yapı ruhsat verme sürecini anlatırken, apartmanın çatı katındaki ek yapıyla ilgili detayları paylaştı. Tanık F.Y. ise inşaata kullanım izin belgesini veren görevli olarak dönemin prosedürlerini açıkladı. Dönemin imar müdürü Tanık V.Ç. ise bağımsız bölümler ve duvar değişiklikleri konusunda bilgi verdi.

Sanıkların ve tanıkların ifadelerinin ardından Av. Ersan Şen, adaletin sağlanacağına inancını dile getirdi ve mahkemenin dosyayı detaylı bir şekilde inceleyerek rapor hazırlanması kararını aldığını belirtti.

Mahkeme, dosyadaki bilgi ve evrakları değerlendirdikten sonra sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve davanın 12 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verdi.

Av. Şen, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulması ve maddi haklara ulaşılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, Ezgi Apartmanı faciasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Şen, davanın dördüncü duruşması için bekleyişin devam ettiğini ve kararın merakla beklediklerini ifade etti.