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Ertuğrul Tiyek, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Spor camiasındaki başarısı ve Ülkücü camiada Ülkü Ocakları Onikişubat İlçe Başkanlığıyla gönüllere taht kuran isim Ertuğrul Tiyek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor.

Ertuğrul Tiyek, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Ertuğrul Tiyek, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Spor camiasındaki başarısı ve Ülkücü camiada Ülkü Ocakları Onikişubat İlçe Başkanlığıyla gönüllere taht kuran isim Ertuğrul Tiyek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor.

12 Ocak 2021 Salı 13:23
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Sporcu kişiliği ve başarılarıyla kendinden sıkça söz ettiren, önceki dönem Onikişubat İlçe Başkanlığı döneminde de yüzlerce başarılı projelere imza atıp yardıma ihtiyacı olan vatandaşın daima yanında olan Tiyek, başkanlığı devam etmemesine rağmen yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

Tiyek, gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakit yardımında bulunmaya çalışıyor.

İş insanlarının ve birçok gönüllünün destekleriyle Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahiplerini belirleyip şuana kadar yüzlerce aileye düzenli şekilde desteklerine devam eden Tiyek, “ Gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerini belirleyip, onlara gerek gıda, gerek giyim gerekse nakit yardımında bulunmaya çalışıyoruz. Bizlere inanıp, güvenen ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli iş insanlarına ve gönüldaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yapmış ve yapacak olduğunuz yardımları kabul eylesin.” İfadelerine yer verdi.

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