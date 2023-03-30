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Esnaf Konteyner Çarşılarda Kepenk Açıyor

Şehirde ticari hayatın canlanması için yapımına başlanan 44 geçici çarşıdan 24’ü hizmete alındı. Tamamlanan çarşılarda 830 esnaf hizmet vermeye başladı.

Esnaf Konteyner Çarşılarda Kepenk Açıyor

Esnaf Konteyner Çarşılarda Kepenk Açıyor

Şehirde ticari hayatın canlanması için yapımına başlanan 44 geçici çarşıdan 24’ü hizmete alındı. Tamamlanan çarşılarda 830 esnaf hizmet vermeye başladı.

30 Mart 2023 Perşembe 15:11

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; ülkenin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK’larla iş birliği içerisinde şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Şehirde ticari hayatın tekrar canlanması ve esnafların faaliyete başlaması noktasında da yoğun gayret gösteriliyor.

Bu kapsamda şehrin farklı noktalarında geçici esnaf çarşısı kurulumları devam ediyor. Yapımına başlanan 44 geçici çarşıdan 24’ü tamamlanarak hizmete alındı. 830 esnafın yerleştiği çarşılar ile şehir ekonomisinin yeniden canlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin farklı noktalarında geçici esnaf çarşılarının kurulumunun sürdüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Konteyner Çarşılarda Kepenk Açıyor
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