Esnaf Konteyner Çarşılarda Kepenk Açıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; ülkenin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK’larla iş birliği içerisinde şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Şehirde ticari hayatın tekrar canlanması ve esnafların faaliyete başlaması noktasında da yoğun gayret gösteriliyor.

Bu kapsamda şehrin farklı noktalarında geçici esnaf çarşısı kurulumları devam ediyor. Yapımına başlanan 44 geçici çarşıdan 24’ü tamamlanarak hizmete alındı. 830 esnafın yerleştiği çarşılar ile şehir ekonomisinin yeniden canlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin farklı noktalarında geçici esnaf çarşılarının kurulumunun sürdüğü belirtildi.