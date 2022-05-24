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EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz KSÜ’de ‘Elektrik Üretim Teknolojileri’ konulu konferans verdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Elektrik Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği işbirliğiyle, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz’ün konuşmacı olarak davet edildiği, ‘Elektrik Üretim Teknolojileri’ konulu konferans düzenlendi.

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz KSÜ’de ‘Elektrik Üretim Teknolojileri’ konulu konferans verdi

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz KSÜ’de ‘Elektrik Üretim Teknolojileri’ konulu konferans verdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Elektrik Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği işbirliğiyle, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz’ün konuşmacı olarak davet edildiği, ‘Elektrik Üretim Teknolojileri’ konulu konferans düzenlendi.

24 Mayıs 2022 Salı 12:01
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KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Mehmet Ünsal, Akedaş Elektik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan, Elektrik Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Bahtiyar Uylukçu, elektrik alanında çalışmalar yürüten şirketlerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan, KSÜ akademisyen ve öğrencileriyle yakın ve verimli işbirlikleri yürüttüklerini ve genç mühendislerin kariyer yaşamlarında Elektrik Mühendisleri Odası olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Konferansın verimli geçmesi temennisinde bulunan Arıkan, EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz’e teşrifleri için teşekkür etti.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Yılmaz ise enerjinin dünya için önemine vurgu yaparak, konferansın faydalı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından EÜAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, ‘Elektrik Üretim Teknolojileri’ başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Dünyada bütün savaşların ana sebebinin enerji olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Alagöz, yakın coğrafyamızda ve dünyada yaşanan hareketlilikleri enerji perspektifinden değerlendirdi.

“Ülkemizi bilgi ve mühendislik çalışmaları ileri götürecektir.” diyen ve elektrik ekipmanlarının üretiminde kamu kurumları ve üniversitelere büyük görevler düştüğünü belirten EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, elektrik üretim alanında yürütülen yerli üretim teknolojilerine ilişkin bilgiler verdi.

Uzun çalışmalar sonucunda yüzde yüz yerli ve milli jeneratörü üretmeyi EÜAŞ imkânlarıyla başardıklarını ve birçok barajda yerli jeneratörle üretim yapmaya başladıklarını belirten Alagöz, yerli türbin üretiminde de önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.

Yerli kontrol sistemini de başarılı bir şekilde üreterek santrallerde kullanmaya başladıklarını ifade eden Dr. İzzet Alagöz, enerji alanında tam bağımsızlık için elektrik enerji üretim ekipmanlarının yerlileşmesinin önemine değindi.

“Birçok alanda olduğu gibi mühendislikte de dünyanın etkili ülkesi olmak zorundayız.” diyen Alagöz, genç mühendis adaylarına ülkemizin dijital alanda da bağımsız olması için yazılım alanında çalışmalar yürütmeleri tavsiyelerinde bulundu.

EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz konferansın son bölümünde katılımcıların enerji sektörüne ilişkin sorularını cevaplandırırken, büyük bir ilgiyle takip edilen konferans plaket takdiminin ardından son buldu.

EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı Ziyaret Etti

EÜAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz konferans öncesinde üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret etti.

EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz’ü Rektörlük Makamında kabul ederek bir süre görüşen Rektör Can, ziyaretin anısına Alagöz’e Kahramanmaraş geleneksel el sanatlarının en güzel örnekleri arasında yer alan oyma ceviz sandık hediye etti.

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EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz KSÜ’de ‘Elektrik Üretim Teknolojileri’ Konulu Konferans Verdi
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