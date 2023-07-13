Expo 2023 danışma kurulu, toplandı!

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Uluslararası EXPO 2023, açılış için gün sayarken proje alanındaki çalışmalarda sona gelindi.

Ulusları bir araya getirerek, bahçecilik başta olmak üzere kültür, tarih, turizm, eğitim ve gastronomi gibi değerlerin küresel pazarda rekabet gücünü artıracak EXPO 2023’ün üst denetim organı olana Danışma Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında gerçekleştirildi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstiklal Üniversitesi Rektörü Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Dr. Orhan Doğan, KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ile EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve ilgililer katıldı.

Toplantıda Başkan Mahçiçek, projelerdeki ilerleme durumu ve belirlenen açılış tarihine ilişkin katılımcıları bilgilendiren sunum yaptı.

“Vatandaşlarımıza moral ve motivasyon kazandırılması adına da önemli bir etkinlik”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, EXPO 2023’ün kent halkının moral ve motivasyonunu artıracağına inandığını belirterek, “EXPO 2023’ün Danışma Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz aslında açılması Nisan ayı gibi planlanıyordu ancak meydana gelen depremden dolayı ertelenmek zorunda kaldı. Şimdi ise 12 Ağustos gibi bir tarihi öngörüyoruz. Eğer uygun görülürse 12 Ağustos’ta EXPO’nun açılışı gerçekleştirilecek. Biz de yaptığımız toplantıyla şimdiye kadar yapılan çalışmaların değerlendirmesi, bundan sonra yapılacak olan çalışmaların ve atılacak adımların istişare edilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükelçimiz, Onikişubat Belediye Başkanımız, rektörlerimiz ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte değerlendirmesini yaptık. İnşallah geldiğimiz nokta itibariyle artık sona doğru yaklaşıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa, 12 Ağustos tarihi de uygun görülürse hem uluslararası hem de yerli misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Malum deprem süreci yaşandı, inşallah depremin yaralarının sarılması ve vatandaşlarımıza moral ve motivasyon kazandırılması adına da önemli bir etkinlik olacağı da değerlendiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“EXPO 2023’le Kahramanmaraş’a değer kattığımızı düşünüyorum”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de EXPO 2023’le Kahramanmaraş’a değer kattıklarını ifade ederek, “Biliyorsunuz EXPO 2023 projemizin Valimiz başkanlığında toplanan bir Danışma Kurulu var. Danışma Kurulu’nda Büyükşehir Belediyemiz, Dulkadiroğlu Belediyemiz, iki üniversitemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamız da var. Dolayısıyla Valimizin başkanlığında Danışma Kurulu’nu topladık, bugüne kadar yaptığımız çalışmaları anlattık. Kahramanmaraş için hep mütevazi davrandık ama bir ilçe belediyesinin yapabileceği bir proje değil bu. Gerçekten bu çalışmaları yapan ve şehrimize kazandıran arkadaşlarımız her türlü takdirin üzerinde. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’a değer kattığımızı düşünüyorum. Bu kabil projelerle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kendini bulacak, kendini anlatacak ve uluslararası arenaya taşıyacak. Bunun başka bir yolu da yok doğrusu. İnsanların gelebilmesi için merak duyduğu, kendini yabancı hissetmeyeceği ve huzur bulduğu alanları yapmak lazım. Kahramanmaraş’ın hem yerli hem de yabancı misafirlere böyle bir projeyle ev sahipliği yapması fevkalade önemli” şeklinde konuştu.

“Fuarın çok daha ötesinde Kahramanmaraş’a anlamlar katacak”

EXPO 2023’ün ekonomik anlamda da hem iş birliği hem de istihdam artışıyla kente katkı sağlayacağına değinen Başkan Mahçiçek, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, “Ben inanıyorum ki fuarın çok daha ötesinde Kahramanmaraş’a anlamlar katacak. Uluslararası yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları bir araya getirecek ve ortak yatırımlar yapılmasına vesile olacak. Böylelikle şehre değer katacak. Bütün bunları Onikişubat Belediyesi’nin devletten herhangi bir kaynak ve destek almadan yapması gerçekten bir mucize. Bu mucizeyi gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımın tümüne çok teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık. Bugünkü toplantımız da çok verimli geçti, karşılıklı istişarelerde bulunduk. Projenin aşamalarını Danışma Kurulumuz yerinde görerek çok daha farklı duygularla buradan ayrıldılar. Başta Valimiz olmak üzere bütün katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Toplantının ardından projeler tek tek gezilerek yerinde bilgi aktarımı yapıldı.