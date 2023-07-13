Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını...
Başkan Mahçiçek’ten temizlik personellerine teşekkür ziyareti!
Başkan Mahçiçek’ten temizlik personellerine teşekkür...
Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir yeniliyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir...
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı...

Expo 2023 danışma kurulu, toplandı!

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası EXPO 2023’ün Danışma Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında EXPO 2023 Sergi Alanı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje alanındaki çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Expo 2023 danışma kurulu, toplandı!

Expo 2023 danışma kurulu, toplandı!

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası EXPO 2023’ün Danışma Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında EXPO 2023 Sergi Alanı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje alanındaki çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yaptı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 19:28

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Uluslararası EXPO 2023, açılış için gün sayarken proje alanındaki çalışmalarda sona gelindi.

Ulusları bir araya getirerek, bahçecilik başta olmak üzere kültür, tarih, turizm, eğitim ve gastronomi gibi değerlerin küresel pazarda rekabet gücünü artıracak EXPO 2023’ün üst denetim organı olana Danışma Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında gerçekleştirildi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstiklal Üniversitesi Rektörü Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Dr. Orhan Doğan, KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ile EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve ilgililer katıldı.

Toplantıda Başkan Mahçiçek, projelerdeki ilerleme durumu ve belirlenen açılış tarihine ilişkin katılımcıları bilgilendiren sunum yaptı.

“Vatandaşlarımıza moral ve motivasyon kazandırılması adına da önemli bir etkinlik”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, EXPO 2023’ün kent halkının moral ve motivasyonunu artıracağına inandığını belirterek, “EXPO 2023’ün Danışma Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz aslında açılması Nisan ayı gibi planlanıyordu ancak meydana gelen depremden dolayı ertelenmek zorunda kaldı. Şimdi ise 12 Ağustos gibi bir tarihi öngörüyoruz. Eğer uygun görülürse 12 Ağustos’ta EXPO’nun açılışı gerçekleştirilecek. Biz de yaptığımız toplantıyla şimdiye kadar yapılan çalışmaların değerlendirmesi, bundan sonra yapılacak olan çalışmaların ve atılacak adımların istişare edilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükelçimiz, Onikişubat Belediye Başkanımız, rektörlerimiz ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte değerlendirmesini yaptık. İnşallah geldiğimiz nokta itibariyle artık sona doğru yaklaşıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa, 12 Ağustos tarihi de uygun görülürse hem uluslararası hem de yerli misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Malum deprem süreci yaşandı, inşallah depremin yaralarının sarılması ve vatandaşlarımıza moral ve motivasyon kazandırılması adına da önemli bir etkinlik olacağı da değerlendiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“EXPO 2023’le Kahramanmaraş’a değer kattığımızı düşünüyorum”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de EXPO 2023’le Kahramanmaraş’a değer kattıklarını ifade ederek, “Biliyorsunuz EXPO 2023 projemizin Valimiz başkanlığında toplanan bir Danışma Kurulu var. Danışma Kurulu’nda Büyükşehir Belediyemiz, Dulkadiroğlu Belediyemiz, iki üniversitemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamız da var. Dolayısıyla Valimizin başkanlığında Danışma Kurulu’nu topladık, bugüne kadar yaptığımız çalışmaları anlattık. Kahramanmaraş için hep mütevazi davrandık ama bir ilçe belediyesinin yapabileceği bir proje değil bu. Gerçekten bu çalışmaları yapan ve şehrimize kazandıran arkadaşlarımız her türlü takdirin üzerinde. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’a değer kattığımızı düşünüyorum. Bu kabil projelerle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kendini bulacak, kendini anlatacak ve uluslararası arenaya taşıyacak. Bunun başka bir yolu da yok doğrusu. İnsanların gelebilmesi için merak duyduğu, kendini yabancı hissetmeyeceği ve huzur bulduğu alanları yapmak lazım. Kahramanmaraş’ın hem yerli hem de yabancı misafirlere böyle bir projeyle ev sahipliği yapması fevkalade önemli” şeklinde konuştu.

“Fuarın çok daha ötesinde Kahramanmaraş’a anlamlar katacak”

EXPO 2023’ün ekonomik anlamda da hem iş birliği hem de istihdam artışıyla kente katkı sağlayacağına değinen Başkan Mahçiçek, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, “Ben inanıyorum ki fuarın çok daha ötesinde Kahramanmaraş’a anlamlar katacak. Uluslararası yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları bir araya getirecek ve ortak yatırımlar yapılmasına vesile olacak. Böylelikle şehre değer katacak. Bütün bunları Onikişubat Belediyesi’nin devletten herhangi bir kaynak ve destek almadan yapması gerçekten bir mucize. Bu mucizeyi gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımın tümüne çok teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık. Bugünkü toplantımız da çok verimli geçti, karşılıklı istişarelerde bulunduk. Projenin aşamalarını Danışma Kurulumuz yerinde görerek çok daha farklı duygularla buradan ayrıldılar. Başta Valimiz olmak üzere bütün katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Toplantının ardından projeler tek tek gezilerek yerinde bilgi aktarımı yapıldı.

Son Güncelleme: 13.07.2023 20:14
Anahtar Kelimeler:
Toplandı!Expo 2023 Danışma Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta haritalama süreçleri ile ilgili teknik toplantı yapıldı!
Kahramanmaraş’ta haritalama süreçleri ile ilgili teknik toplantı yapıldı!
Kahramanmaraş KAMEK’te yeni dönem başladı!
Kahramanmaraş KAMEK’te yeni dönem başladı!
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş’ta pikap takla attı! Bir yaralı
Kahramanmaraş’ta pikap takla attı! Bir yaralı
Kahramanmaraş kadınlar takımı gümüş madalya ile döndü
Kahramanmaraş kadınlar takımı gümüş madalya ile döndü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber