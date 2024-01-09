EXPO 2023 Gastro Kahramanmaraş başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı EXPO 2023’le birbirinden anlamlı etkinlikleri hem depremzede kent halkının hem de ziyaretçilerinin beğenisine sunan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise ‘EXPO 2023 Gastro Kahramanmaraş’ ile kadim kentin eşsiz lezzetlerini tüm dünyaya tanıtacak.