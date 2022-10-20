EXPO 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleriyle başlıyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği Uluslararası EXPO 2023’ün gerçekleştirileceği alanın tanıtılması amacıyla ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla başlatılan Gençlik Festivali, yeniden başlıyor.

Gençlerin; eğitsel, kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok proje ve yatırımı hayata geçiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, 3 gün boyunca dolu dolu konser ve etkinliklerin olduğu EXPO 2023 Gençlik Festivali ile gençlere unutamayacakları günler yaşatacak.

Festival, 21 Ekim Cuma (yarın) günü başlayacak, 23 Ekim Pazar günü son konserle tamamlanacak. Katılım ise tamamen ücretsiz olacak.

Önce Elif Buse Doğan, sonra Işın Karaca sahne alacak

Gençler, birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde yerel sanatçılardan müzik dinletileri, dj performansları ve çeşitli etkinliklerle muhteşem bir 3 gün geçirecek. Yerel sanatçıların müzik dinletileri ile başlayacak olan festival, dj performansları ile devam ederken eğlence dolu anlar yaşanacak. Dj ekibi saat 19.00’u gösterdiğinde ise yerini son günlerin en dikkat çeken sanatçılarından biri olan Elif Buse Doğan’a bırakacak. En sevilen şarkılarını gençler için söyleyecek olan Elif Buse Doğan, muhteşem sesiyle büyüleyecek. Saatler 20.30’u gösterdiğinde ise Türkiye’nin güçlü seslerinden Işın Karaca sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı, Dert Bende Derman Sende, Başka Bahar, Yetinmeyi Bilir misin? Ve Tutunamadım gibi yıllardır milyonlarca kez izlenme alan şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençler için söyleyecek. Gençlik Festivali’nin ilk günü böylelikle tamamlanacak.

Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Bu anlamda gençlerin ulaşım açısından sorun yaşamaması adına festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek. 3 gün boyunca saat 16’da başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden hareket edecek.