Expo 2023 Gençlik Festivali’nde Peş Peşe 4 Muhteşem Konser

Gençler için kültürel, sosyal, fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok proje ve yatırımı hayata geçirmesinin haklılığıyla aldığı ‘genç dostu belediye’ unvanına yakışır festival serisi başlatan Onikişubat Belediyesi, ‘gençlik’ merkezli kültürel etkinlik ve faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeni konserler için geri sayım başladı

Özellikle model alınan eğitim yatırımlarıyla gençlerin en büyük destekçisi olan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise eğlendirmeyi hedefliyor.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği Uluslararası EXPO 2023’ün Rekreasyon Alanı’nda, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla başlayan Gençlik Festivali’nde yeni konserler için geri sayım başladı.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla organize edilen festivalde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlenecek, muhteşem EXPO manzarasında unutulmaz bir gece yaşayacak. Festival, 21 Ekim Cuma günü başlayacak, 23 Ekim Pazar günü son konserle tamamlanacak.Katılım ise tamamen ücretsiz olacak.

Festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamak hem de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ile gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali’nde birbirinden önemli sahne performansları sergilenecek. Festivalin ilk günü olan 21 Ekim’de, muhteşem yorum ve güçlü sesleriylesaat 19.00’da Elif Buse Doğan, saat 20.30’da ise Işın Karaca sahne alacak. 22 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da ise ‘Afilli Yalnızlık’, ‘Beni Biraz Böyle Hatırla’ ve ‘Soğuk Odalar’ gibi birçok şarkısıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan, Türk müziğinin sevilen ismi Emre Aydın sevenleriyle buluşacak. EXPO 2023 Gençlik Festivali, rap müzik alanında Türkiye’nin en iyilerinden biri olan ve yıllardır da parçalarıyla adından söz ettirmeyi başaran SagopaKajmer’in konseriyle son bulacak. 19.00’da başlayacak konserde SagopaKajmer, milyonlarca görüntülenme alan birbirinden güzel şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençlerle söyleyecek. Kahramanmaraş’ın yerel sanatçılarının da sahne alacağı Gençlik Festivali’nde ayrıca Uçurtma Şenliği de düzenlenecek. Uçurtma Şenliği, 23 Ekim Pazar günü saat 15.00’da başlayacak.

Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Bu anlamda gençlerin ulaşım açısından sorun yaşamaması adına festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.3 gün boyunca saat 16’da başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden hareket edecek.