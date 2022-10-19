Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta Anıldı
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta...
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor Başvuru
Kahramanmaraş Akademi’ye Güz Döneminde Rekor...
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd Edilecek
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd...
Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor
Göksun’un Merkez Bulvarı Büyükşehir’le Güzelleşiyor

Expo 2023 Gençlik Festivali’nde Peş Peşe 4 Muhteşem Konser

Gençlerin kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok yatırımı hayata geçirerek model olan Hanefi Mahçiçek liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenlediği Gençlik Festivali’ni yeni konserlerle devam ettiriyor. 21-22 ve 23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençlik Festivali’nde, Işın Karaca, Elif Buse Doğan, Emre Aydın ve SagopaKajmer sahne alacak.

Expo 2023 Gençlik Festivali’nde Peş Peşe 4 Muhteşem Konser

Expo 2023 Gençlik Festivali’nde Peş Peşe 4 Muhteşem Konser

Gençlerin kültürel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok yatırımı hayata geçirerek model olan Hanefi Mahçiçek liderliğindeki Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenlediği Gençlik Festivali’ni yeni konserlerle devam ettiriyor. 21-22 ve 23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençlik Festivali’nde, Işın Karaca, Elif Buse Doğan, Emre Aydın ve SagopaKajmer sahne alacak.

19 Ekim 2022 Çarşamba 18:16

Gençler için kültürel, sosyal, fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok proje ve yatırımı hayata geçirmesinin haklılığıyla aldığı ‘genç dostu belediye’ unvanına yakışır festival serisi başlatan Onikişubat Belediyesi, ‘gençlik’ merkezli kültürel etkinlik ve faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeni konserler için geri sayım başladı

Özellikle model alınan eğitim yatırımlarıyla gençlerin en büyük destekçisi olan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise eğlendirmeyi hedefliyor.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği Uluslararası EXPO 2023’ün Rekreasyon Alanı’nda, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla başlayan Gençlik Festivali’nde yeni konserler için geri sayım başladı.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla organize edilen festivalde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlenecek, muhteşem EXPO manzarasında unutulmaz bir gece yaşayacak. Festival, 21 Ekim Cuma günü başlayacak, 23 Ekim Pazar günü son konserle tamamlanacak.Katılım ise tamamen ücretsiz olacak.

Festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamak hem de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ile gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali’nde birbirinden önemli sahne performansları sergilenecek. Festivalin ilk günü olan 21 Ekim’de, muhteşem yorum ve güçlü sesleriylesaat 19.00’da Elif Buse Doğan, saat 20.30’da ise Işın Karaca sahne alacak.  22 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da ise ‘Afilli Yalnızlık’, ‘Beni Biraz Böyle Hatırla’ ve ‘Soğuk Odalar’ gibi birçok şarkısıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan, Türk müziğinin sevilen ismi Emre Aydın sevenleriyle buluşacak. EXPO 2023 Gençlik Festivali, rap müzik alanında Türkiye’nin en iyilerinden biri olan ve yıllardır da parçalarıyla adından söz ettirmeyi başaran SagopaKajmer’in konseriyle son bulacak. 19.00’da başlayacak konserde SagopaKajmer, milyonlarca görüntülenme alan birbirinden güzel şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençlerle söyleyecek. Kahramanmaraş’ın yerel sanatçılarının da sahne alacağı Gençlik Festivali’nde ayrıca Uçurtma Şenliği de düzenlenecek. Uçurtma Şenliği, 23 Ekim Pazar günü saat 15.00’da başlayacak.

Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Bu anlamda gençlerin ulaşım açısından sorun yaşamaması adına festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.3 gün boyunca saat 16’da başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden hareket edecek.

Anahtar Kelimeler:
Expo 2023 Gençlik Festivali’nde Peş Peşe 4 Muhteşem Konser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan Halk Ekmek Fabrikasında Üretim Kontrollü Başladı
Elbistan Halk Ekmek Fabrikasında Üretim Kontrollü Başladı
Başkan Sarıaltun’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı
Kahramanmaraş’ta 5 Koltukla Çıktığı Yolda Yılın Kuaförü Oldu
Kahramanmaraş’ta 5 Koltukla Çıktığı Yolda Yılın Kuaförü Oldu
Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş’ta 7. Olağan genel kurulu yaptı!
Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş’ta 7. Olağan genel kurulu yaptı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel alacak!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel alacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber