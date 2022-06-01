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EXPO 2023 için ziyaretler devam ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı’nca EXPO 2023 Özel Danışmanı olarak atanan Büyükelçi Erdoğan Kök, uluslararası katılımı artırmak adına yoğun bir şekilde ziyaretler gerçekleştirirken, büyükelçiler nezdinde birçok ülkeyi EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti.

EXPO 2023 için ziyaretler devam ediyor!

EXPO 2023 için ziyaretler devam ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı’nca EXPO 2023 Özel Danışmanı olarak atanan Büyükelçi Erdoğan Kök, uluslararası katılımı artırmak adına yoğun bir şekilde ziyaretler gerçekleştirirken, büyükelçiler nezdinde birçok ülkeyi EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti.

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:42
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Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO’yu, 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) genel kurulunda oy birliği ile 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası marka değerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek dev projenin açılmasına uzun bir süre olmasına rağmen özverili çalışmalar sonucunda EXPO Proje Alanı’nın yüzde 70’i tamamlanırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı adına dikkat çeken adımlar atılıyor.

Bu kapsamda önemli temaslar gerçekleştiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenti ziyareti esnasında yaptığı özel görüşmede proje hakkında bilgilendirme bulunurken, projenin Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başkan Mahçiçek’in talebini karşılıksız bırakmayarak, EXPO 2023 Projesi’nin uluslararası ilişkilerini koordine etmek üzere Dışişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen Büyükelçi Erdoğan Kök’ü Özel Temsilci olarak atamıştı.

ERDOĞAN KÖK’DEN ULUSLARARASI KATILIMCI ATAĞI

EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, sık sık Kahramanmaraş’a gelerek Başkan Mahçiçek ile görüş alış verişinde bulunurken, uluslararası katılımı artırmak adına Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştiriyor. Özel Danışman Kök, son olarak Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Güney Afrika Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz, Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Norveç Büyükelçisi Erling Skyonsberg, Lübnan Büyükelçisi Ghassan A. Moallem, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser J. Al-Thani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Alam’ı ziyaret ederek, EXPO 2023’ün hedeflerini, Kahramanmaraş-Onikişubat’ı ve katılımcı ülkelere sağlayacağı faydaları anlattı.

Kök, İspanya Maslahatgüzarı Hector Castaneda, Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Tarım Müşaviri Maarten Wegen, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage’i de Ankara’daki ofisinde misafir etti.

Büyükelçiler nezdinde ziyaret ettiği ülkeleri EXPO 2023 Kahramanmaraş-Onikişubat’a davet eden Kök, ziyaretlerinin hız kesmeden devam edeceğini ve en az 54 ülkenin Kahramanmaraş’taki EXPO’ya katılacağını bildirdi.

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EXPO 2023 Için Ziyaretler Devam Ediyor!
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