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Expo 2023 Onikişubat, Kapılarını Ziyaretçilerine Açıyor

Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 14 Ekim Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. 23 ülkenin katılacağı EXPO 2023, Kahramanmaraş’ın muhteşem doğasını, kültürünü, turizmini, yöresel lezzetlerini ve ekonomisini küresel düzlemde tanıtırken, kentin güçlü, dinamik ve üreten şehir vizyonunun lokomotifi olacak.

Expo 2023 Onikişubat, Kapılarını Ziyaretçilerine Açıyor

Expo 2023 Onikişubat, Kapılarını Ziyaretçilerine Açıyor

Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 14 Ekim Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. 23 ülkenin katılacağı EXPO 2023, Kahramanmaraş’ın muhteşem doğasını, kültürünü, turizmini, yöresel lezzetlerini ve ekonomisini küresel düzlemde tanıtırken, kentin güçlü, dinamik ve üreten şehir vizyonunun lokomotifi olacak.

13 Ekim 2023 Cuma 14:37

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) yönetimiyle yaptığıikili görüşmeler ve başarılı lobi faaliyetleriyle 2016’da başlayan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş serüveni, 19 Eylül 2018 tarihinde İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen AIPH Genel Kurulu’nda 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle tescillenerek Türkiye’ye kazandırılmıştı.

Bu kapsamda kentin kuzeyinde yer alan ve tamamen bataklık olan 780 bin metrekarelik alan, on binlerce kamyonla dolgu yapılırken, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde muhteşem projelerle yaşam alanı haline dönüştürüldü.

Devlet bütçesine yük olmadan tamamen Onikişubat Belediyesi’nin kaynaklarıyla yapılan çalışmalar, Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde büyük bir hassasiyet ve emekle yerine getirildi.

Muhteşem bir yaşam alanı oluşturuldu

EXPO 2023 Sergi Alanı, Kadim Kahramanmaraş’ın var olan güzelliklerini ortaya çıkarmak ve küresel bir marka şehir haline getirmek amacıyla, çevreden alt yapıya, kültürden turizme, spordan enerjiye kadar birçok alanda modern tesisler başta olmak üzere toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap edecek pek çok yatırımla donatıldı.

23’ü uluslararası katılımcı ülke pavilyonunun yanı sıra Türkiye’den büyükşehirler, il ve ilçeler ile önemli kurumların özverili çalışmalarıyla 40 pavilyon oluşturuldu.

Ayrıca alanın sürdürülebilirliğini sağlayacak olan dünyanın ikisi bir arada ilk Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi, 70 bin metrekarelik Avrupa’nın en büyük Kristal Lagünü, AIPH Yeşil Yaşam Deneyimleme ve İnovasyon Merkezi, bitki heykelleri, hobi evleri, yerel zanaatların sergileneceği Arasta Çarşısı, Kültür ve Sanat Sokağı, amfi tiyatro alanı ve nikah salonu da yüzde yüz tamamlanarak hizmete alındı.

Tüm zorluklara rağmen Kahramanmaraş’ın umudu oldu

Tanıtım eksikliği sebebiyle kabuklarını bir türlü kıramayan Kahramanmaraş için büyük bir fırsat olan EXPO 2023, bu süreçte türlü zorluklarla karşı karşıya kaldı.

COVİD-19 pandemisi sürecinde çalışmaların uzun süre durmasıyla başlayıp, açılış heyecanı yaşarken bu kez de yeryüzünde meydana gelen en şiddetli deprem felaketiyle karşı karşıya kalan EXPO 2023, oldukça zor günlerde kent halkının en büyük umudu oldu.

EXPO 2023 Sergi Alanı, yaşanılan deprem felaketinde 30 bin depremzede vatandaşın barındığı can simidi görevi görürken, depremzedeler halen alandaki konteynerlerde kalıyor.

Aynı zamanda EXPO 2023, depremzede insanların rehabilite olarak yeniden mutlu ve neşeli sosyal hayatlarına dönebilmesi için fırsat olarak görülüyor.

EXPO 2023’ün açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Uluslararası EXPO 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve davetlilerin katılımıyla 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sinevizyon gösterisiyle başlayacak olan açılış programı, protokol konuşmalarıyla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve davetliler, akabinde ülke bahçelerini gezerek, katılımcı ülkelerin bahçecilik başta olmak üzere yöresel değerlerini deneyimleyecek.

Buradan Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi’ni gezecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve davetliler ile Arasta Çarşısı’na geçerek Kahramanmaraş’ın yöresel tatlarını ve kültürel değerlerini tanıyacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, saat 16.00’daki açılışa tüm kent halkını davet etti.

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EXPO 2023 OnikişubatKapılarını Ziyaretçilerine Açıyor
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