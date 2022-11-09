Expo 2023 Temalarına Işık Tutacak İlk Uluslararası Konferans 17 Kasım'da

Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO’yu, 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) genel kurulunda oy birliği ile 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası marka değerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

En az 50 ülkenin katılımı hedefiyle 23 Nisan 2023’de kapılarını açacak olan EXPO 2023, kent halkını heyecanlandırırken, bilgilendirme ve tanıtım adına önemli çalışmalar yapılıyor. EXPO 2023’le her alanda yeni bir atılımı hedefleyen kentte bilinç oluşturma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı EXPO 2023 Konferansı organize edildi.

EXPO 2023 Konferansı 17 Kasım’da gerçekleştirilecek

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması ile gerçekleştirilecek EXPO 2023 ile uluslararası çapta duyarlılık yaratmak, bunun sürdürülebilir kalkınma ile bağlantısını ortaya koymak, çözümler üretmek, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan sorunlar ile iyi uygulama örneklerini göstermek hedefleniyor. Bu anlamda, gerçekleştirilecek olan konferans, büyük bir önem arz ediyor.

17 Kasım Perşembe günü saat 14.00’da EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’ndaki Arasta Çarşısı Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan EXPO 2023 Konferansı’na, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilgül Karadeniz, Bartın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebahat Açıksöz ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şule Kısakürek konuşmacı olarak katılacak. EXPO 2023 Konferansı, Japonya EXPO 2027 Yokohoma’nın Başdanışmanı Takuhiro Yamada’nın konuşmacı olarak yer almasıyla uluslararası boyut kazanacak.

Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Nilgül Karadeniz, ‘Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı’ başlığıyla EXPO 2023 Konferansı katılımcılarını bilgilendirecek. Kent içindeki yeşil alanları korumak ve arttırmak için yeşil altyapı uygulamalarının üretilmesi ve toplumun farkındalığının arttırılmasına yönelik bilgiler verecek olan Karadeniz, doğa tabanlı çözüm önerilerini paylaşacak.

Kentsel Tarım

EXPO 2023 Konferansı’nın bir diğer konuşmacısı ise Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Prof. Dr. Sebahat Açıksöz olacak. Açıksöz, ‘Kentsel Tarım’ başlığına ilişkin görüşlerini EXPO 2023 özelinde birleştirerek katılımcılara bilgiler aktaracak. Prof. Dr. Sebahat Açıksöz, Kahramanmaraş’ın doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısını dikkate alarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini kuran; yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; altyapı unsurlarına EXPO 2023’ün etkilerini bütüncül bir yaklaşımla açıklayacak.

Biyofilik Tasarım

Konferansta, EXPO 2023’ün alt temalarından biri olan ‘Biyofilik Tasarım’ konusunu ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şule Kısakürek ele alacak. Aynı zamanda EXPO 2023 projelerinden biri olan Şehirlerin En İyi Uygulamaları (UBPA) Değerlendirme ve Seçim Komisyonu’nun da üyesi olan Doç. Dr. Şule Kısakürek, bu alanda yaptığı birbirinden önemli çalışmalarla katılımcıları aydınlatacak. Kısakürek, doğa ile iç içe olan yaşamın yerini kent yaşamının almasıyla birlikte, teknolojinin ve endüstriyel mimarinin hâkim olduğu kentsel dünyada, insanların doğa ile kopan bağlantılarını güçlendirmeye yönelik çözüm önerilerini paylaşacak.

Japon Bahçecilik Kültürü ve Japon Şehirlerinin Yeşil Altyapısı

EXPO 2023 Konferansı, Japonya EXPO 2027 Yokohoma’nın Başdanışmanı Takuhiro Yamada’nın konuşmacı olarak yer almasıyla uluslararası boyut kazanacak. Takuhiro Yamada, ‘Japon Bahçecilik Kültürü ve Japon Şehirlerinin Yeşil Altyapısı’ konu başlığı altında küresel ısınma da dâhil olmak üzere çevre ile ilgili endişelerin artmasıyla, Japonya’da hayata geçirilen çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarına dikkat çekecek. Japonya’nın şehir evleri, türbeler, tapınaklar ve imparatorluk sarayları dahil olmak üzere Japon bahçe kültürünün merkezi olan Kyoto’da geleneksel bahçe tekniklerine dair bilgiler de aktaracak olan Takuhiro Yamada, Japon bahçeleri ve çevre düzenlemesi konusundaki bilgi ve teknikleri katılımcılara aktaracak.