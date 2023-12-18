EXPO Çalışması Türkoğlu’na Fransa Daveti Getirdi!

Başkan Osman Okumuş'untalimatı ile gerçekleştirilen ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkan Türkoğlualanı,2024 Yılında yine aynı tema ile Fransa’da yerini alacak.

Göreve geldiği günden beri Türkoğlu'na özenle hizmet eden ve ilçenin önemli yatırım almasını sağlayan ayrıca; 3 OSB ve bir fakülte, tarım, sanayi, eğitim, altyapı, üstyapı, eğitim gibi alanlarda insan hayatına dokunan Osman Okumuş, yeni bir başarı ile hem ilçenin hem de şehrin adını ön plana çıkaracak.

2023 EXPO KAHRAMANMARAŞ ALANINDAKİ ÖZGÜN MİMARİ ÇALIŞMA, 2024 FRANSA EXPO'SUNA KATILIM DAVETİ ALMAYI BAŞARDI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Farklı olmak her alanda en büyük özelliğimiz. Yaptığımız çalışmanın davet alması, büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu başarı, tüm Türkoğlu ve Kahramanmaraş'ındır. EXPO 2023 ile adını duyuran Kahramanmaraş, bu başarısını 2024 EXPO ile bir kez daha duyuracak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.