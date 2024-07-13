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Ezgi Apartmanı davasına devam edildi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasına devam edildi.

Ezgi Apartmanı davasına devam edildi!

Ezgi Apartmanı davasına devam edildi!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasına devam edildi.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:45

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık binanın fenni mesulü M.T ile tutuklu sanık iç mimar E.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Binanın müteahhiti Y.A duruşma salonunda hazır bulundu.

Katılan vekillerin dilekçelerinin alınması sonrası duruşmaya başlandı. Mahkeme başkanı tanıkların dinlenmesini istedi.

Tanık B.N.Y, “Ben pastane 2022 ile 2023 yılları arasında çalıştım. Ben herhangi bir tadilat görmedim” dedi.

Tanık Y.B ise, “Ezgi apartmanı pastanesinde tezgahtar olarak çalıştım 2015’te başladım 2020’de ayrıldım. 2017’de tadilat yapıldı” dedi.

Mahkemem başkanı katılanlar avukatlarına söz verdi.

Ezgi apartmanı müşteki avukatlarının reddi hakim talebini mahkeme kabul etmedi.

Binanın müteahhiti Y.A savunma yaparak suçlamaları kabul etmedi.

Binanın fennî mesulu M.T savunmasını yaparak, tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

Binadaki iş yerinde tadilat yapan E.D ise savunmasını yaparak tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

Avukatların savunmasında konuşan Av. Ersan Şen, delillerin toplanması nedeniyle dosyanın bilirkişide olduğunu hatırlattı.

Av. Şen, tanıklardan birinin bina da kolon kesildiği ifadesi üzerine, “Bina da zaten kolon yok perde beton üzerine yapılmış” dedi.

Av. Şen, müdafi S.K ve M.P hakkında güvence belgesi talebini yeniledi.

Av Mesut Çakar ise, “Biz maddi hakikati sağlamaya çalışıyoruz. Müteahhide ve fenni mesule yüklenen birçok kusur olmasına rağmen müştekiler, bu kişilere tek bir soru dahi sormadı. Bize karşı düşmanlık var”dedi.

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı 4 Ekim tarihine erteledi. Bir sonraki duruşmaya kadar bilirkişi raporunun gelmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ezgi Apartmanı Davasına Devam Edildi!
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