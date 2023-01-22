Fahreddin Akben Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı

Beyin ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fahreddin Akben’ın naaşı hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş’a getirilmesinin ardından Ulu Cami’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Fahreddin Akben’in naaşı, Kapıçam Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Orman Bakanı Vahit Kirişci, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş milletvekilleri ile birlikte vatandaşlar katıldı.