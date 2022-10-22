Fatih Ölmez; Faizin Yüzde 10,5 Veya 9 Olmasının Hiçbir Önemi Yok

Ölmez şunları söyledi;

“Merkez Bankası olağan faiz toplantısını gerçekleştirdi ve faizi 150 baz puan indirerek, %12’den %10,50’ye çekti. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirilmesi yönündeydi. TCMB karar metninde benzer büyüklükteki bir faiz indiriminin Kasım’da da yapılacağı ve faiz döngüsünün tamamlanacağı sinyalini verdi.

Peki, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değdi mi? Bankaları %10,5’ten fonladığınızda bu “önden yüklemeli indirilmiş faiz”, kredi cephesine yansıyacak mı? Tamam; kamu bankalarında kredi faizini de indirebilirsiniz ancak finansa erişim imkânı ortadan kalkıp bankalar kredi vermiyorsa, ne işe yaradı bu düşük faiz?

Merkez Bankası keşke toplantıda faizi direkt tek haneye indirseydi de artık tek haneyi konuşmayı bıraksaydık. Türkiye’de artık piyasa mekanizması tam olarak çalışmadığı için faizin yüzde 10,5 veya 9 olmasının hiçbir önemi yok. Faiz indirimi kredi faizlerine yansıması olmuyor çünkü kredi kanalını kapatmış durumdayız. Yani bir yandan gevşek para politikası var bir yandan da sıkı para politikayı uyguluyoruz.

Ekonomiyi rakam okursanız; varacağınız yer indi-çıktı olacaktır. Ekonomiyi sosyolojiden ayrı düşünmediğinizde rakamların arkasında yatan reel gelişmeleri görürsünüz. Ekonomideki iyileşmeyi neden yalnızca ekonomi yönetimi görüyor da ekonominin dilsiz kurbanları bizler fark edemiyoruz?”

Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin de dediği gibi;

“2022 yılında öngörülen #faiz ödemesi 242 milyar liraydı.Ama şimdi 341 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Kur korumalı mevduatın 300 milyar liralık yükünü de eklersek toplam faiz ödemesi 640 milyar lirayı aşacak.

İşte size Nas!

İşte size Bay Kriz’in sözüm ona faizle olan savaşı!!”