Fazlı Barak’tan Kurban Bayramı mesajı

Fazlı Barak, geçmişten günümüze, içerisinde pek çok güzellikleri ve nice hikmetleri barındıran Kurban Bayramıyla bir kez daha buluşmanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Fazlı Barak, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Her şeyden önce unutulmamalıdır ki, bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir. İlk önce kendimizden başlayarak saygıyı, sevgiyi, adaleti, barışı, huzuru ve mutluluğu topluma yaymanın, kardeş olduğumuz bilinciyle birbirimize daha çok ilgi duymanın, merhametli davranmanın, yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri sevindirmenin, yoksulları barındırmanın, en yakınımızdan başlayarak dargınları barıştırmalı, bayramları bayram havasında yaşamalıyız.

Hepimiz bilmeliyiz ki, Kurban ibadetinin hikmeti, kesilen kurbanın etini bizlerden daha fazla ihtiyacı olan kimselere ulaştırmakla, sahip olduğumuz nimet ve imkanları onlarla paylaşabilmek ve neticede aramızdaki kardeşlik bağlarımızı güçlendirmekle gerçekleşir.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm ülkemizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın milletimize, ülkemize ve İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum."