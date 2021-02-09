Fehmi Büyükdereli’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

“12 Şubat’ta Kahramanmaraş’tan çıkan kıvılcımın, tüm yurtta bir alev topuna dönüşerek düşmanı yaktığını ifade eden Fehmi Büyükdereli ;

“12 Şubat, namusa uzanın elin kırıldığı günün adıdır. Bir kıvılcım çıktı Kahramanmaraş’tan, tüm yurttaki düşmanı yaktı. Halkın kendi bağımsızlığı için ayaklanarak kazma, küreklerle mücadelesi dünyada eşi görülmeyen bir kahramanlık destanıdır.

Bu destan öyle bir destan ki; bu millet düşmanın topuna tüfeğine göğsünü siper etmiş, vatanı, namusu için oluk oluk kanını akıtmaktan çekinmemiştir. Bu gün bize düşen bu emanete sahip çıkmak ve bu kahramanlık tarihinin yaşandığı 12 Şubat Kurtuluş mücadelesini gelecek nesillerimize iyi aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın Kurtuluş bayramını kutlar, şehitlerimizi rahmetle yad ederiz.” Dedi.