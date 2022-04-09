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Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, baharın gelmesiyle alt yapı çalışmalarına hız verdi. Ferhuş mahallesinde kilit parke çalışması yapan Fen İşleri Ekipleri, yol standardının yükseltildiğini bildirdi.

Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor

Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, baharın gelmesiyle alt yapı çalışmalarına hız verdi. Ferhuş mahallesinde kilit parke çalışması yapan Fen İşleri Ekipleri, yol standardının yükseltildiğini bildirdi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 16:20
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İlçe genelinde yol standardını yükseltme adına yoğun bir çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, hava şartlarının mevsim normallerine dönmesiyle çalışmalarına hız verdi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkan Necati Okay, Dulkadiroğlu’nun standardını yükselttiklerini söyledi.

Ferhuş mahallesinde yapılan kilit parke çalışmalarını değerlendiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir çalışmayla ilçe genelinde özellikle yol standardını yükseltme adına gece gündüz çalışmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de Ferhuş mahallemizde gerçekleştirilmiştir. Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan tüm yollarda standardı yükseltme adına büyük bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız geçen yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir şekilde devam edecek. Pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen bu alanda büyük bir mücadele veriyoruz. İlçemizin standardını yükselten bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”

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Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
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