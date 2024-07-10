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Fetih Bulvarı’nın Ulaşımı Büyükşehir’le İyileştirildi

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nun en işlek arterlerinden Fetih Bulvarı’nda başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı.

Fetih Bulvarı’nın Ulaşımı Büyükşehir’le İyileştirildi

Fetih Bulvarı’nın Ulaşımı Büyükşehir’le İyileştirildi

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nun en işlek arterlerinden Fetih Bulvarı’nda başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:31

Yenilenen yol bölgedeki esnaf ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda da asfalt atağına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen lokasyonlardan biri de Fetih Bulvarı oldu.

Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu arterde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir edilirken bölgede ulaşım konforu artırıldı. Asfaltı, yol çizgisi, yaya geçitleri ve trafik işaretçileriyle yenilenen arter, bölge esnafı ve vatandaşların da beğenisini kazandı. Vatandaşlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bölge Esnafı ve Vatandaşlar Çalışmalardan Memnun

Bölge esnaflarından Yaşar Sarıkaya, “Yolumuz çok güzel bir şekilde yenilendi. Gereken her şey fazlasıyla yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yusuf Bayram, “Yolumuz asfaltı ve çizgisiyle birlikte yapıldı. Çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Adem Kenger ise, “Çok güzel bir çalışma oldu. Araçlar artık ulaşımda problem yaşamıyor. Ulaşım konforu artırıldı” ifadelerini kullandı. Kadir Öztürk ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Fetih Bulvarı’nın Ulaşımı Büyükşehir’le İyileştirildi
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