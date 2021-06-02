Fettahlıoğlu'na MHP İl Teşkilatında Yeni Görev

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1998 yılında mezun olan Fettahlıoğlu, 2003-2006 arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde tezli Yüksek Lisansını tamamladı.

2000 Yılında KSÜ Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde öğretim görevlisi olarak eğitim vermeye başlayan Fettahlıoğlu, 2019 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamladı.

KSÜ’de halen Öğretim Görevlisi olarak eğitim veren Tamara Fettahlıoğlu, MHP Kahramanmaraş Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Danışmanı olarak atandı. (Gazetecin.com)