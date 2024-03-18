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Fırat Görgel “Çanakkale zaferi, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin nişanesidir”

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Görgel, mesajında; “Çanakkale’de yazdığımız destan, aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin nişanesidir” dedi.

Fırat Görgel “Çanakkale zaferi, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin nişanesidir”

Fırat Görgel “Çanakkale zaferi, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin nişanesidir”

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Görgel, mesajında; “Çanakkale’de yazdığımız destan, aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin nişanesidir” dedi.

18 Mart 2024 Pazartesi 15:50

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ecdadımızın dünyanın en donanımlı ordularını mağlup edilebileceğini gösterdiğini belirten Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Görgel, Çanakkale ruhunun Kahramanmaraş’ın milli mücadelesinde, 15 Temmuz’da ve 30 Ağustos’ta canlandığını ifade etti. Görgel, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale, bundan tam 109 yıl önce kadim ecdadımızın vatanlarını müdafaa etmek için cansiperane cepheye koşarak yedi düvele karşı verdiği mücadelenin adıdır. Bağımsızlığını tüm değerlerin üzerinde tutan, esir olmaktansa canından olmayı tercih eden kahraman ecdadımız o gün adeta destan yazdı. Çanakkale, dünyanın en donanımlı ordularının bile mağlup edilebileceğinin tüm dünyaya gösterildiği, vatanın bekası için her şeyini geride bırakarak cepheye koşan yüz binlerce kahramanın da dediği gibi ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün tarihe geçtiği savaştır. Çanakkale’deki bu ruh, Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesinde, 15 Temmuz’da, 30 Ağustos’ta canlanan ve milletlerin makûs talihlerini değiştiren ruhtur. Çanakkale’de yazdığımız destan, aziz milletimizin birliğinin, beraberliğinin nişanesidir. Adını tarihe yazdıran bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ emriyle, gözlerini bile kırpmadan şehit olmayı tercih eden Kahraman Türk Milleti’nin zaferidir.” Bu şanlı ecdadın torunları olmaktan duyduğumuz gururu bir kez daha belirterek bu vesileyle Çanakkale Zaferi’mizin 109’uncu yılında başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde ve terörle mücadelede şehit v gazi olmuş tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”

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Fırat Görgel “Çanakkale ZaferiMilletimizin Birliğinin Ve Beraberliğinin Nişanesidir”
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