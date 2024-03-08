Fırat Görgel'den Hal Bölgesi ve Toptancılara Ziyaret

Cumhurittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel'in adaylığının ilan edildiği günden itibaren mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla buluştuğu, kent halkıyla iç içe bir seçim kampanyası yürüttüğü görülüyor.Kahramanmaraş için hazırladığı projeleri bir lansmanla detaylarıyla paylaşan Görgel, her projeyi tek tek açıklayarak halkın bilgisine sunmuştu.

HAL BÖLGESİ VE TOPTANCILARLA BULUŞMA

Başkan AdayıGörgel, Hal bölgesi ve toptancı esnafıyla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Görgel, ziyaretlerinde esnafın taleplerini bizzat dinleyerek, sorunlara çözüm bulma noktasında kararlı bir tutum sergiledi.Görgel, yaptığı açıklamalarda seçim çalışmaları kapsamında Hal bölgesinde olduklarını ve buradaki esnafın yanı sıra toptancılar çarşısını da ziyaret edeceklerini belirtti.

Görgel, "Hal bölgemiz, şehrin can damarlarından biridir. Özellikle halin giriş kısmında meydana gelen ciddi hasarlar var. Göreve geldiğimizde bu sorunları hızla çözeceğiz. Ayrıca Hal kompleksiyle ilgili büyük bir projemiz var. Bakanlığımızla koordineli şekilde Türkiye'nin en büyük hal kompleksini Kahramanmaraş'ta inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

VATANDAŞLARDAN OLUMLU DÖNÜŞLER

Görgel, seçim çalışmaları sırasında Kahramanmaraş halkından olumlu geri dönüşler aldığını, projeleriyle ilgili vatandaşların tepkilerinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

"Bir Fikrim Var" projesiyle halkın taleplerini doğrudan almayı ve bunları gerçeğe dönüştürmeyi planladıklarını belirten Görgel, projelerinin gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu vurguladı. Görgel, sahada aldığı pozitif geri dönüşlerin ve halkın kendilerine gösterdiği güvenin motivasyonunu artırdığını sözlerine ekledi.