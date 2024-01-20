Fırat Görgel “Emaneti Hayrettin Güngör abiden alabilmek bizim için farklı bir şeref”

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel bu gün Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Görgel beraberinde Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, AK Parti Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan ile birlikte AK Parti seçim aracından inerek burada bekleyen kalabalığa hitap etti.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri için güçlü belediyecilik"

Görgel, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti; “AK Parti’nin seçim aracı ile Adayı olarak gösterilmek benim için çok büyük bir şeref. Tabii inşallah sizlerin gayretiyle Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin desteğiyle inşallah 31 Mart'ta emaneti Hayrettin Güngör abiden alabilmek bizim için farklı bir şeref. İnşallah bizler için, sizlerin desteğiyle bu görevi devralacak olmamız çok büyük bir şeref olacak. Ben gerçekten heyecan, heyecanımı saklayamıyorum. Bu kadar siyaset yapmış biri olarak gerçekten bugün burada bu coşku kalabalığı görünce heyecanımı saklamakta zorluk çekiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Türkiye'nin bir evladı olarak bu şehre bir taşta bizim koymamız bizlere, sizlerin desteğiyle nasip olur. İnşallah hep beraber gönüllere girerek bu şehre hizmet etme şerefini Rabbim bizlere nasip eder. Ben hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah içeride de bekleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onları da çok fazla bekletmeyelim diyorum. Hepinizin ayağına, gönlüne sağlık. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Görgel’in konuşması sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan ve MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’de yanında bulundu.

AK Parti İl Başkanvekili Cüneyt Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde yine vatandaşların desteğine talip olduklarını ve hizmet yarışının devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, yaptığı konuşmada, 5 yıl önce aldığı emaneti çok değerli kardeşine inşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatarak teslim etmeyi umduğunu söyledi.

Başkan Hayrettin Güngör; "Hepinizden helallik istiyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

MHP İl Başkanı Vahit Demiröz ise, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkabilmek için canla başla çalışacaklarını söyledi.