Fırat Görgel “Güçlü iktidar güçlü sivil toplumla olur”

Girdiği her toplumun desteğini arkasına alarak çıkan Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Kahramanmaraş Platformunun davetlisi olarak toplantı yaptığı sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, gelişen Türkiye’nin akasında güçlü sivil toplum kuruluşlarının desteği olduğunu söyledi.

Oy kullanma işlemine 3 gün kala onlarca derneğin çatı kuruluşunu oluşturan Kahramanmaraş Platformundan Cumhur ittifakı’nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e tam destek geldi.

Görgel ise istişareye önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Kahramanmaraş’ta onlarca sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kahramanmaraş Platformu, Cumhur ittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ile toplantı yaptı. Şairler tepesinde gerçekleşen toplantıda Görgel sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ile çözülemez denilen tüm sorunların tek tek çözüldüğüne işaret etti. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde sivil toplum kuruluşlarının tam desteğini alan Görgel, nazik düşünceleri için Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine tek tek teşekkür etti.

ÇÖZÜLMEZ DENİLEN SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNDE SİVİL TOPLUM VE İKTİDAR İLİŞKİSİ BÜYÜK ETKEN OLDU

AK Parti’de yaptığı görevlerinde her zaman istişareye açık bir yönetim stili benimseyen Cumhur ittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel: “Şehrimiz 6 Şubat depremlerinden sonra farklı bir durumda. Yıkılmış, 3’te 1’i adeta yerle yeksan olmuş bir şehir. İnsan psikolojisinin de farklı bir şekilde şekillendiği bir şehir. Allah’a şükürler olsun, deprem sırasında ve sonrasında sizlerin özverisiyle, sizlerin toplumla olan ilişkisiyle bu süreç diğer şehirlere nazaran şehrimizde çok daha iyi konumda ilerliyor. Bizlerde bu sürece vereceğimiz katkılarla her geçen gün bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Sivil toplumun devletle olan ilişkisi özellikle AK Parti döneminde artarak devam etti. Özlemini çektiğimiz birçok sorunu sizlerin desteğiyle, sizlerin iktidara vermiş olduğu güçle, iktidarın yanında yer almanızla birlikte çok zorlandığımız sorunları bugün çözümlenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim en kıymetli varlığımız olan özgürlüğümüzü bu dönem yakaladık. İmam Hatip sorununun çözülmesi, başörtüsü sorununun çözülmesi, Ayasofya’nın ibadete açılması, savunma sanayinde yerli unsurların artmış olması bunların hepsi güçlü iktidarın sivil toplum ile iş birliği sayesinde olmuştur. Bu hassasiyete sahip sivil toplum örgütlerinin iktidarla kurmuş olduğu ilişkiler bu çözülmez denilen sorunların çözülmesinde büyük etken oldu.”

BURADAKİ STK’LAR HER ZAMAN DEVLETİNE VE MİLLETİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR

Kahramanmaraş Platformu Başkanı Süleyman Erayman ise, sivil toplum kuruluşlarının Kahramanmaraş’ta yaptığı faaliyetlere dikkat çekerken, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar nedeniyle ayrı teşekkür etti. Erayman; “Bugün Kahramanmaraş’ta geçmişten günümüze bulunduğu süreçte güzel icraatlar yapan vakıf ve derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız buradalar. Deprem bölgesinde özellikle çok güzel çalışmalar yaptılar. Devletimize ve milletimize sahip çıkmışlardır. Bu kuruluşlara kendi şahsım adına teşekkür ediyorum. Herkesin sıkıntılı olduğu dönemde buradaki kardeşlerimiz ellerini taşın altına koyaraktan gerekli çalışmaları yaptılar” diye konuştu.