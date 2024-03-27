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Fırat Görgel, Habertürk'te projelerini anlattı!

Habertürk'ten Hande Bayraktar'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir adayı Fırat Görgel, "1 sene gibi süreç içerisinde konteyner kentlerinden konutlara geçiş sürecini tamamlarız diye düşünüyoruz" diye konuştu

Fırat Görgel, Habertürk'te projelerini anlattı!

Fırat Görgel, Habertürk'te projelerini anlattı!

Habertürk'ten Hande Bayraktar'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir adayı Fırat Görgel, "1 sene gibi süreç içerisinde konteyner kentlerinden konutlara geçiş sürecini tamamlarız diye düşünüyoruz" diye konuştu

27 Mart 2024 Çarşamba 12:03

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir adayı Fırat Görgel, Habertürk'ten Hande Bayraktar'ın sorularını yanıtladı.

Görgel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kahramanmaraş şu anda yaralarını sarma noktasında sağlıklı bir ilerleme katediyor diyebiliriz. Sağolsun sayın Cumhurbaşkanımız 7 kez Kahramanmaraş'a geldi. Peyderpey konutları teslim edeceğiz. Toplam 80 bine yakın konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş sanayisi ile de kendini ifade edebilen bir şehir.

Tekstil ve metal eşya sektöründe Türkiye'de ilk sayılabilen şehirlerden bir tanesi. Kuyumculuk sektöründe İstanbul'dan sonra ikinci şehir. Buralar hep yara aldı. Yıkılan fabrikalar oldu. Bunlar şu anda hepsi ayağa kalkma sürecini yaşıyor.

1 sene gibi süreç içerisinde konteyner kentlerinden konutlara geçiş sürecini tamamlarız diye düşünüyoruz. 1 yıl gibi bir süreç öngörüyoruz. İnsanımızı huzurlu, sıcak yuvalarına kavuşturmak en büyük arzumuz. Sağlıklı ve hızlı bir ilerleme var. Şehrin birçok alanda eksiklikleri var. O eksiklikleri her geçen gün tamamlamaya çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla hemen her gün görüşüyoruz. Hızlı bir etkileşim gösterilmesi gereken bir şehir şu anda.

"ŞEHİR MERKEZİNİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ"

Kahramanmaraş'ın neredeyse dörtte biri yerle yeksan oldu. Eskiye dair çok az binamız kaldı. Rezerv alanların yanında şehir merkezinin de canlılığını kaybetmemesi için buraları da tasarım olarak rezerv alanı ilan edildi. Üç bölgede özellikle konutlar yapılıyor ama aynı zamanda konutların önemli bölümünü belkide üçte biri kadar bölümünü şehrin merkezinde yapıyoruz. Şehrin anısını kaybetmemesi lazım, buradan bir ölü şehir çıkarmamamız lazım. Şehir merkezinin daha yaşanılabilir, konforlu ve yeşil bir hale gelmesini istiyoruz. Şu ana kadar da bunlar sağlıklı yürüyor. Kahramanmaraş ne çok göç verir ne çok göç alır. Diğer şehirlere göre böyle farklılık gösteren bir yapısı var. Kendi insanını koruyan bir şehir. İlçelerde daha fazla göç oldu. Bunların da çoğu peyderpey geri dönüş halindeler.

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Fırat GörgelHabertürkte Projelerini Anlattı!
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