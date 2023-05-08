Fırat Görgel, ‘Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz’

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, 14 Mayıs genel seçimlerine sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulundu.

“EL BİRLİĞİYLE ŞEHRİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALKINDIRACAĞIZ”

Görgel, “Birlik beraberlik içerisinde el birliğiyle şehrimizi yeniden ayağa kalkındıracağız. Bu zamana kadar sorunların çözümü Ak Parti ile yapıldı. Cumhuriyet döneminde yapılmayan hizmetler Ak Parti sayesinde yapıldı. Bu noktada şehrimizde yatırımlardan ziyadesiyle faydalanmıştır. 20 yılı aşkın süredir yapılan hizmetler ortada. Bizim yapmış olduğumuz hizmetler bazılarının hayali bile olamaz. Biz yaptık, yine yapacak güce ve kudrete sahibiz. Yeter ki; Vatandaşlarımız bize inansın ve güvensinler. ” ifadelerine yer verdi.

“ŞEHRİN YENİDEN İHYASI İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR”

Deprem sonrası mağduriyetlerin giderilmesi noktası yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’a hizmet vadinde bulunanların bu zamana kadar nasıl bir eserleri olmuş ki bundan sonra bir eser bırakabilecekler.Şehrimizde çok büyük bir yıkımın olduğunun farkındayız.Bu noktada vatandaşlarımızı mağdur etmeme adına gece gündüz gayretle çalışıyoruz. Tüm teşkilatlar olarak alanlardayız. BizlerŞehri yeniden inşa edecek iradeye sahibiz. Neredeyse her gün bir Bakan şehrimize gelerek kendi alanlarındaki mağduriyetleri giderme noktasında çalışmalarda bulunuyorlar. Çok hızlı kararlar alınıp çalışmalara başlanıyor. Kısa sürede vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz ne varsa fazlasıyla yaparak şehri yeniden ihya edeceğiz. 2 yıl içerisinde şehri hizmetler yönünden bambaşka bir kent haline getireceğiz” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAZ!”

14 Mayıs genel seçimlerinde en büyük desteğin Kahramanmaraş’tan çıkacağına dikkat çeken İl Başkanı Görgel,“Meydanlardaki Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh her şeyin göstergesidir. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz asla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmaz. Çünkü onun şehrimize özel bir hassasiyeti var. Çünkü o bizleri çok seviyor. Vatandaşlarımız güçlü milletvekili kadromuzla yine en büyük desteği partimize ve Cumhurbaşkanımıza verecektir.Bizler hemşehrilerimizin sağduyusuna inanıyoruz” diye konuştu.