Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...

Fırat Görgel, ‘Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz’

Görgel,“Cumhuriyet döneminde yapılmayan hizmetler AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Meydanlara boşa nutuk atmasınlar. Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz”dedi.

Fırat Görgel, ‘Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz’

Fırat Görgel, ‘Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz’

Görgel,“Cumhuriyet döneminde yapılmayan hizmetler AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Meydanlara boşa nutuk atmasınlar. Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz”dedi.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:27

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, 14 Mayıs genel seçimlerine sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulundu.

“EL BİRLİĞİYLE ŞEHRİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALKINDIRACAĞIZ”

Görgel, “Birlik beraberlik içerisinde el birliğiyle şehrimizi yeniden ayağa kalkındıracağız. Bu zamana kadar sorunların çözümü Ak Parti ile yapıldı. Cumhuriyet döneminde yapılmayan hizmetler Ak Parti sayesinde yapıldı. Bu noktada şehrimizde yatırımlardan ziyadesiyle faydalanmıştır. 20 yılı aşkın süredir yapılan hizmetler ortada. Bizim yapmış olduğumuz hizmetler bazılarının hayali bile olamaz. Biz yaptık, yine yapacak güce ve kudrete sahibiz. Yeter ki; Vatandaşlarımız bize inansın ve güvensinler. ” ifadelerine yer verdi.

“ŞEHRİN YENİDEN İHYASI İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR”

Deprem sonrası mağduriyetlerin giderilmesi noktası yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’a hizmet vadinde bulunanların bu zamana kadar nasıl bir eserleri olmuş ki bundan sonra bir eser bırakabilecekler.Şehrimizde çok büyük bir yıkımın olduğunun farkındayız.Bu noktada vatandaşlarımızı mağdur etmeme adına gece gündüz gayretle çalışıyoruz. Tüm teşkilatlar olarak alanlardayız. BizlerŞehri yeniden inşa edecek iradeye sahibiz. Neredeyse her gün bir Bakan şehrimize gelerek kendi alanlarındaki mağduriyetleri giderme noktasında çalışmalarda bulunuyorlar. Çok hızlı kararlar alınıp çalışmalara başlanıyor. Kısa sürede vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz ne varsa fazlasıyla yaparak şehri yeniden ihya edeceğiz. 2 yıl içerisinde şehri hizmetler yönünden bambaşka bir kent haline getireceğiz” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAZ!”

14 Mayıs genel seçimlerinde en büyük desteğin Kahramanmaraş’tan çıkacağına dikkat çeken İl Başkanı Görgel,“Meydanlardaki Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh her şeyin göstergesidir. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz asla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmaz. Çünkü onun şehrimize özel bir hassasiyeti var. Çünkü o bizleri çok seviyor. Vatandaşlarımız güçlü milletvekili kadromuzla yine en büyük desteği partimize ve Cumhurbaşkanımıza verecektir.Bizler hemşehrilerimizin sağduyusuna inanıyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Fırat Görgel‘Onların Hayalleri Bizim Hizmetimizin Yanına Bile Yaklaşamaz’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”
Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”
Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Kahramanmaraş kararını vermiş”
Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Kahramanmaraş kararını vermiş”
Milletvekili adayı Şahin, “Babacan’ı dışarıdan izleyen Avrupa Birliği temsilcisi zanneder”
Milletvekili adayı Şahin, “Babacan’ı dışarıdan izleyen Avrupa Birliği temsilcisi zanneder”
Ramazan Gürbak, “Küçük sanayi sitesi yeniden inşa edilecek”
Ramazan Gürbak, “Küçük sanayi sitesi yeniden inşa edilecek”
Aziz Kömürcü, “Elif gibi devletimizin yanında her zaman dimdik durduk”
Aziz Kömürcü, “Elif gibi devletimizin yanında her zaman dimdik durduk”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber