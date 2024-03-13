Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği...
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...

Fırat Görgel “Vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı’na olan güvenleri bizi mutlu etti”

Yerel seçimler öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “5 yıl boyunca yapacaklarımızı vatandaşlarımıza anlatıyoruz” dedi.

Fırat Görgel “Vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı’na olan güvenleri bizi mutlu etti”

Fırat Görgel “Vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı’na olan güvenleri bizi mutlu etti”

Yerel seçimler öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel; “5 yıl boyunca yapacaklarımızı vatandaşlarımıza anlatıyoruz” dedi.

13 Mart 2024 Çarşamba 21:05

31 Mart yerel seçimlerine dokunmadık yürek, sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, İsmet Karaokur Bulvarı’nda ve Sancaktar Halil Ağa Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflara projelerini anlatan Görgel, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar,Görgel’in kendilerine anlattığı projelere tam not verirken, bazı talep ve şikayetlerini de iletmeyi ihmal etmedi.Görgel’e esnaf ziyaretlerine AK Parti teşkilatlarının yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’de eşlik etti.  5 yıl boyunca yapacaklarını vatandaşlara anlattıklarını dile getiren Görgel, esnaf gezisinin verimli olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLARIMIZIN CUMHUR İTTİFAKI’NA OLAN GÜVENLERİ BİZİ MUTLU ETTİ

Vatandaşların Cumhur İttifakı’na olan güvenlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Görgel, etkileşimi güzel bir esnaf gezisi olduğunu belirtti. Görgel, İsmet Karaokur Bulvarı ve Sancaktar Halil Ağa Caddesi’ndeki esnaf gezisi ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Vahit Demiröz’le, Onikişubat Teşkilatımızla, İl Başkan Yardımcılarımızla, İl Teşkilatımızla, Belediye Meclis Üyelerimizle beraber İsmet Karaokur Bulvarı’mızda esnaflarımızı gezdik. Onların taleplerini ve görüşlerini aldık. Göreve seçilirsek 5 yıl içerisinde neler yapacağız onları vatandaşlarımızla paylaştık. Güzel, verimli bir esnaf gezisi oldu. Vatandaşlarımızın bize karşı teveccühlerini, Cumhur İttifakımıza güvenlerini görmek ayrıyeten bizleri mutlu etti. Zaten vatandaşlarımızla bizim her dönem diyaloğumuz kuvvetli. Etkileşimi güzel bir esnaf gezisiydi.”

VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENİ VE İNANCI FAZLASIYLA VAR

Fırat Görgel’e esnaf gezisinde eşlik eden MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ise, vatandaşların kendilerine olan güven ve inançlarının fazlasıyla var olduğunu ifade etti. Demiröz; “Öncelikle Ramazan ayımız tüm vatandaşlarımızın kutlu olsun. Rabbim Ramazan Bayramı’na erişmeyi nasip etsin. Bugün güzel bir çalışma oldu. Fırat Başkanımın da dediği gibi teveccüh çok güzel. Vatandaşlarımızın güveni ve inancı fazlasıyla var. Cumhur İttifakı bu işi başaracaktır. Hep beraber çalışıp birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Fırat Görgel “Vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı’na Olan Güvenleri Bizi Mutlu Etti”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 5 hırsız yakalandı!
Kahramanmaraş’ta 5 hırsız yakalandı!
Türkoğlu Değişimden Yana, Karaca’nın Yanında
Türkoğlu Değişimden Yana, Karaca’nın Yanında
Arıkan’dan Gençlik ve Spor Bakanına Stadyum Göndermesi: İki Katını Yapacağız
Arıkan’dan Gençlik ve Spor Bakanına Stadyum Göndermesi: İki Katını Yapacağız
Başkan Mahçiçek, Personel ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı
Başkan Mahçiçek, Personel ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı
Eşref Ziya Kahramanmaraş’ta konser verecek!
Eşref Ziya Kahramanmaraş’ta konser verecek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber