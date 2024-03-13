Fırat Görgel “Vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı’na olan güvenleri bizi mutlu etti”

31 Mart yerel seçimlerine dokunmadık yürek, sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, İsmet Karaokur Bulvarı’nda ve Sancaktar Halil Ağa Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflara projelerini anlatan Görgel, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar,Görgel’in kendilerine anlattığı projelere tam not verirken, bazı talep ve şikayetlerini de iletmeyi ihmal etmedi.Görgel’e esnaf ziyaretlerine AK Parti teşkilatlarının yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’de eşlik etti. 5 yıl boyunca yapacaklarını vatandaşlara anlattıklarını dile getiren Görgel, esnaf gezisinin verimli olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLARIMIZIN CUMHUR İTTİFAKI’NA OLAN GÜVENLERİ BİZİ MUTLU ETTİ

Vatandaşların Cumhur İttifakı’na olan güvenlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Görgel, etkileşimi güzel bir esnaf gezisi olduğunu belirtti. Görgel, İsmet Karaokur Bulvarı ve Sancaktar Halil Ağa Caddesi’ndeki esnaf gezisi ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Vahit Demiröz’le, Onikişubat Teşkilatımızla, İl Başkan Yardımcılarımızla, İl Teşkilatımızla, Belediye Meclis Üyelerimizle beraber İsmet Karaokur Bulvarı’mızda esnaflarımızı gezdik. Onların taleplerini ve görüşlerini aldık. Göreve seçilirsek 5 yıl içerisinde neler yapacağız onları vatandaşlarımızla paylaştık. Güzel, verimli bir esnaf gezisi oldu. Vatandaşlarımızın bize karşı teveccühlerini, Cumhur İttifakımıza güvenlerini görmek ayrıyeten bizleri mutlu etti. Zaten vatandaşlarımızla bizim her dönem diyaloğumuz kuvvetli. Etkileşimi güzel bir esnaf gezisiydi.”

VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENİ VE İNANCI FAZLASIYLA VAR

Fırat Görgel’e esnaf gezisinde eşlik eden MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ise, vatandaşların kendilerine olan güven ve inançlarının fazlasıyla var olduğunu ifade etti. Demiröz; “Öncelikle Ramazan ayımız tüm vatandaşlarımızın kutlu olsun. Rabbim Ramazan Bayramı’na erişmeyi nasip etsin. Bugün güzel bir çalışma oldu. Fırat Başkanımın da dediği gibi teveccüh çok güzel. Vatandaşlarımızın güveni ve inancı fazlasıyla var. Cumhur İttifakı bu işi başaracaktır. Hep beraber çalışıp birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.