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Fırat Görgel, ‘Yeni Yılda Hizmet ve Eserlerimizi Milletimizle Buluşturmaya Devam Edeceğiz’

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Fırat Görgel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Görgel, mesajında 2023 yılının Kahramanmaraş’a ve tüm Türkiye’ye sağlık, mutluluk, refah, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Fırat Görgel, ‘Yeni Yılda Hizmet ve Eserlerimizi Milletimizle Buluşturmaya Devam Edeceğiz’

Fırat Görgel, ‘Yeni Yılda Hizmet ve Eserlerimizi Milletimizle Buluşturmaya Devam Edeceğiz’

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Fırat Görgel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Görgel, mesajında 2023 yılının Kahramanmaraş’a ve tüm Türkiye’ye sağlık, mutluluk, refah, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

31 Aralık 2022 Cumartesi 14:03

2023 yılında da heyecanlarını diri tutarak, Kahramanmaraş’ın her alanda kalkınması için daha fazla çalışacaklarını belirten Görgel, “Partimizin kurulduğu günden bugüne olduğu gibi geride kalan yıl boyunca da vatandaşlarımızın tüm sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalıştık. Türkiye’nin gücünü artırarak 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla yürüyoruz. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda daha fazla çalışacak, heyecanımızı diri tutacağız” dedi.


“VATANDAŞLARIMIZ VE ŞEHRİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar ile el ele gönül gönüle oldukları bir yılı daha geride bıraktıklarını dile getiren Görgel, “Her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Şehrimizde tüm kurumlarımızı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Esnafımızı, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlarla çözüm noktasında istişarede bulunduk. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

“TÜRKİYE HER ZAMAN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKTI”

Kovid-19 pandemi süreci, ekonomik saldırılar ve pek çok badireye rağmen Türkiye her zaman güçlü bir şekilde ayağa kalktı. Bu denklemde demokratik, siyasal ve ekonomik büyüme istikrarını 2023 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz. 2023 yılının önceki yıllardan daha bereketli, huzurlu, sağlıklı, afiyet içinde geçmesini ve güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını gönülden diliyorum. Bu vesile ile Türkiye Yüzyılı programımızla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımız 2023 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, ailelerine selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Fırat Görgel‘Yeni Yılda Hizmet Ve Eserlerimizi Milletimizle Buluşturmaya Devam Edeceğiz’
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