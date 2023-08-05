Galatasaray’dan Kahramanmaraş İstiklalspor’a tam destek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i makamında ağırladı. Kulüp yöneticileri ile spor yorumcusu Fatih Doğan ve Veli Yiğit’in de yer aldığı ziyarette şehirde gerçekleştirilen çalışmaların son durumu görüşülürken Dursun Özbek, Kahramanmaraş İstiklalspor için de müjde verdi. Özbek yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ta 600 konteynerlik bir geçici barınma merkezi yaptık. Bugün teslimini gerçekleştiriyoruz. Kalıcı konut noktasında da bir çalışma yapacağız. Galatasaray olarak geçen sezonda şampiyon olduk, bu sene de burada iyilikte şampiyon olmak istiyoruz. Spor kulüpleri olarak aynı zamanda sivil toplum kuruluşuyuz. Bu manada buradaki kardeşlerimize, devletimize destek vermek durumundayız. Dolayısıyla bugün Kahramanmaraş’tan bir süreç başlatmak istiyorum. Tüm spor kulüplerimizi Kahramanmaraş’ta iyilikte yarışa davet ediyorum. Kahramanmaraş İstiklalspor Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükseldi. Kahramanmaraş İstiklalspor’a hem sporcu hem de diğer branşlarda eğitim desteği noktasında söz verdim. Futbol takımlarına destek noktasında da spor kulüplerimizi yarışa davet ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş İstiklalspor’a Futbolcu Desteği

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e Kahramanmaraş’a destekleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Galatasaray Spor Kulübümüzün çok değerli başkanını misafir ediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren kulübümüz de destekleriyle yanımızda oldular. Bugün 600 konteynerlik geçici barınma merkezinin teslim töreni yapılacak. Kalıcı konut noktasında da başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Galatasaray kalıcı konutla da ilgili bir çalışma yapacak. Kahramanmaraş İstiklalspor’umuz Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e çıktı. 3. Lig’de de şehrimizi temsil eden bir takımımız vardı. Başkanımıza destek çağrımız oldu. Sağolsun çağrımıza hiç tereddüt etmeden destek verdi. Kahramanmaraş İstiklalspor’un yanında oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.