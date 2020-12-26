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Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama’dan 18 katlı için öneri

Sonsuz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama, Kahramanmaraş’ta yıkılması konuşulan 18 katlı Özel İdare iş merkeziyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama’dan 18 katlı için öneri

Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama’dan 18 katlı için öneri

Sonsuz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama, Kahramanmaraş’ta yıkılması konuşulan 18 katlı Özel İdare iş merkeziyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 15:53
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Hamdi Atlama, Google'da ‘dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş'taki yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli binaya yapılacak projede kamu yararı gözetilerek mevcut binanın fiziki şartlarının iyi değerlendirlmesi gerektiğini kaydetti.

Binanın, fiziki şartları yeterli düzeydeyse yıkılmasının doğru bir adım olmayacağını savunan Atlama, “18 katlı, Kahramanmaraş’ın adını Türkiye ve dünyaya kötü imaj ile duyurdu. Belediyemizin o bin için proje hazırlaması öenmli bir adım.

Öncelikle bu binanın fizik şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Binanın mevcut durumu imar yönetmeliğine uygunsa binanın yıklılması doğru değil. Bunun yerine revizyon çalışması yapılması lazım. Ancak fiziki şartları kaldırmıyorsa binanın yıkılması doğrudur. Fakat binanın fiziki şartları kaldırıyorsa binanın yıklması doğru değil. Çünkü kamu zararı ortaya çıkacaktır. Bunun yerine revizyon çalışması yapılabilir.

Basitçe bir slikon cephe giydirme çalışmasıyla binamız tamamen değişik bir hale gelecektir. Kullanılamayan bölmelerse çelik konsrüksiyon yönetmiyle hızlı bir şekilde geçilir. Bunun yapılmasıyla bina çok daha kullanılşlı bir hale gelecektir.” Dedi.

TRAFİK UYARISI

Binanın yıkılması durumunda bölgeye yapılması düşünülen AVM projesinin, şehir merkezinde tarfiği kitleyeceği uyarısında da bulunan Atlama; “Diğer yandan binanın yıkılması ne ifade eder. Eğer yerine bir alışveriş merkezi yapılacaksa, Kahramanmaraş merkezinde böyle bir AVM’yi kaldırabilecek trafiğe sahip değiliz. Bu AVM şehir merkezi trafiğini tıkayacaktır. Belediyenin ilk bakması gereken konu budur. Yol probleminin çözlümesi içinde çift şeritli bir düzenleme gerekir. Buraya yapılacak tüm projelerin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.” Diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.12.2020 18:34
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Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan 18 Katlı Için öneri
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