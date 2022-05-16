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Gaziantep Romatoloji Sempozyumu

Türkiye Romatoloji Derneği, Doğu Anadolu Romatoloji Derneği ve SANKO Üniversitesi Hastanesi tarafından 3. Gaziantep Romatoloji Sempozyumu, 21 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep Divan Otel’de düzenlenecek.

Gaziantep Romatoloji Sempozyumu

Gaziantep Romatoloji Sempozyumu

Türkiye Romatoloji Derneği, Doğu Anadolu Romatoloji Derneği ve SANKO Üniversitesi Hastanesi tarafından 3. Gaziantep Romatoloji Sempozyumu, 21 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep Divan Otel’de düzenlenecek.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:55
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Sempozyum Başkanı SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık: “Bir gün boyunca Romatolojiye dair her şey konuşulacak” dedi.

Bu yıl ilk kez kardeş ülke Azerbaycanlı meslektaşların da katılacağı sempozyumun bilimsel kısmının 10 oturum olarak planlandığını belirten Doç. Dr. Kısacık, sempozyumu düzenlemekten mutlu olduklarını kaydetti.

Azerbaycanlı hekimlerin istifade etmesi için ayrıca online olarak da sunumların canlı olarak paylaşılacağını ifade eden Doç. Dr. Kısacık, “Türkiye’den 31 konuşmacının katılacağı 3. Gaziantep Romatoloji Sempozyumu’nun son yıllarda Gaziantep’te gerçekleştirilecek en büyük romatoloji sempozyumu olması bekleniyor” diye konuştu.

Katılımcılara sertifika verileceğini anlatan Doç. Dr. Kısacık, sempozyuma kayıt için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Romatoloji Sempozyumu
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