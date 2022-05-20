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Gazipaşa Gençlik Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi Olmaya Aday

Gençlik yatırımları kapsamında inşaatı tamamlanan Gazipaşa Gençlik Merkezi ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Açılışını yaptığımızda bu güzel tesis gençlerimizin yeni gözdesi olacak” dedi.

Gazipaşa Gençlik Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi Olmaya Aday

Gazipaşa Gençlik Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi Olmaya Aday

Gençlik yatırımları kapsamında inşaatı tamamlanan Gazipaşa Gençlik Merkezi ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Açılışını yaptığımızda bu güzel tesis gençlerimizin yeni gözdesi olacak” dedi.

20 Mayıs 2022 Cuma 18:09
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Bölgenin en büyük gençlik merkezlerinden olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin ardından gençlik yatırımlarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Gazipaşa Gençlik Merkezi inşaatını tamamladı. Gençlerle kavuşmaya gün sayan Gazipaşa Gençlik Merkezi ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi gibi Gazipaşa’nın da çok sevileceğini söyledi.

Başkan Okay, merkez ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları dile getirdi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerin hem eğitimlerine, hem de sosyal aktivitelerine katkı sağlama adına gençlik merkezleri inşa ediyoruz. Bu noktada Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çok büyük ilgi gördü. Bu ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti ve Gazipaşa Gençlik Merkezi inşaatına başladık. İnşaat çalışmaları tamamlanan gençlik merkezimiz şuanda gençlerle buluşmaya gün sayıyor. Bu merkezimizin de gençlerin büyük ilgisiyle karşılaşacağını biliyoruz. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi içerisinde bulunan her türlü donatı bu alanda da yer alacak. Eğitim salonlarından kütüphaneye, sosyal aktivite alanlarından tiyatro ve konferans merkezine kadar bu alanda birçok donatı bulunacak. Ben gençlerimize bu güzel merkezin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
 

Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Gençlik Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi Olmaya Aday
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