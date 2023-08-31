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Gece yarısı çıkan yangında 63 kişi öldü!

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki çok katlı bir binada sabaha karşı çıkan yangında 1'i bebek 63 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ederken, yaşanan can pazarı esnasında cansız bedenlerin yollara saçıldığı görüntüler servis edildi.

Gece yarısı çıkan yangında 63 kişi öldü!

Gece yarısı çıkan yangında 63 kişi öldü!

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki çok katlı bir binada sabaha karşı çıkan yangında 1'i bebek 63 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ederken, yaşanan can pazarı esnasında cansız bedenlerin yollara saçıldığı görüntüler servis edildi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 10:44

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaşanan can pazarı esnasında yollara saçılan cansız bedenlerin görüntüsü infial yarattı.

Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisinden yapılan açıklamada, Johannesburg'daki çok katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1'i bebek 63 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiren yetkililer, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak içeride hala yoğun duman olduğunu kaydetti. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Gece Yarısı çıkan Yangında 63 Kişi öldü!
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