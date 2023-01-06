Geleceğin Teknofest Şampiyonları Afşin Atlas Anadolu Lisesinde Yetişiyor

Afşin Atlas Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler tasarladıkları 100 Robot ile adeta mini Teknofest gösterisi sundular.

Bugün Afşin Atlas Anadolu Lisesinde açılan Robotik Tasarım Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba,Milli Eğitim Şube Müdürleri,İdareciler,Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.

“Yarınlarımıza İlham Kaynağı Olabilmek İçin” sloganıyla hazırlanan ve çeşitli dallarda 100 Robot’un sergilendiği etkinlikte konuşan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Biz bu tür çalışmaları Teknolojik gelişmelerin Bebek adımları olarak görüyoruz. Emeği geçen Öğretmenlerimize,Öğrencilerimize ve bu tip çalışmaların önünü açan idarecilerimize teşekkür ediyorum. Burada ki maksat çocuklarımızın sadece bir ders ile ilgili ödevlerini yapmak değil bu projelerin Teknofest gibi Ulusal Robot Yarışmalarına ve gelecekte ki Ülkemizin teknolojik gelişmelerine katkı sunmaktır. 100’e yakın Robot çalışması çok önemli bir rakam. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

Açılışta konuşan Afşin Atlas Anadolu Lisesi Müdürü Remzi Yayıcı’da, Projemiz kapsamında 100’e yakın Robotumuz oldu. Amacımız yarınlarımıza umut olmasını sağlamak. 100 projeden bir projemiz hayata geçer ve geleceğe adım atarsa bundan da mutluluk duyacağız dedi.

Kurdele kesimi ile başlayan açılışta öğrenciler sergiye gelenlere tasarladıkları Robotları hem anlattılar hem de çalıştırarak gösterdiler.