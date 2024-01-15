Gelecek Partisi Kahramanmaraş adayını açıkladı

Açıklanan adaylar arasında yer alan iller arasında öne çıkan isimlerden biri de Kahramanmaraş oldu. Gelecek Partisi, Onikişubat İlçe Belediye Başkan adayını İl Başkanı Muharrem Çevik olarak belirledi.
Gelecek Partisi, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri kapsamında 72 belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu.
Açıklanan adaylar arasında yer alan iller arasında öne çıkan isimlerden biri de Kahramanmaraş oldu. Gelecek Partisi, Onikişubat İlçe Belediye Başkan adayını İl Başkanı Muharrem Çevik olarak belirledi.