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Geleneksel Ayranpınar Yayla Şenliği 29 Mayıs’ta!

Kahramanmaraş'ın doğa harikası ilçesi olan Çağlayancerit'te geleneksel hale gelen Ayranpınar Yayla Şenliği heyecanı başladı.

Geleneksel Ayranpınar Yayla Şenliği 29 Mayıs’ta!

Geleneksel Ayranpınar Yayla Şenliği 29 Mayıs’ta!

Kahramanmaraş'ın doğa harikası ilçesi olan Çağlayancerit'te geleneksel hale gelen Ayranpınar Yayla Şenliği heyecanı başladı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:10
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Doğal güzellikleri ve zengin su kaynakları bakımından önemli bir yere sahip olan Çağlayancerit ilçesi, yaz kış vatandaşların ilgisini çekiyor. İlçe sınırlarında yer alan yer alan Ayran Pınar bölgesinde ilki 2019 yılında Çağlayancerit Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin bu yıl 2’ncisi düzenlenecek.

Yurt dışından ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gurbetçilerin ilgisini çeken ve 29 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan festivalde, Türk Halk Müziği konseri ve çeşitli gösteriler yer alacak.

Şenlik hakkında bilgi veren Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, tüm vatandaşları şenliğe davet etti.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Sarıaltun: “Çağlayancerit zor coğrafyaya sahip bir ilçemiz. İlçemizin Engizek dağında Ayranpınar yaylamız bulunmakta. Doğrusu bilimsel anlamada araştırılmaya değer bir yapısı var. Bir çanak içerisinden çıkan su kilometrelerce aşağıda belli kaynaklardan zuhur etmektedir. Çağlayanceritli vatandaşlarımız yazları Ayranpınarı yaylasına göçerler. Biz Çağlayancerit Belediyesi olarak bu nezih yaylamızda geçtiğimiz yıllarda bir şenlik düzenledik.

Gördük ki Çağlayanceritliler bu şenliği çok sevdi. Bizde bu sene 2’ncisi yapacağımız geleneksel şenliğimiz 29 Mayıs günü yapacağız.

Şenlikte çeşitli yöre oyunlarımız, geleneksel Çağlayancerit mutfağından lezzetler, müzik eğlenceleri ve çeşitli etkinliklerle yapacağız” dedi.

Son Güncelleme: 07.05.2022 17:49
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Geleneksel Ayranpınar Yayla Şenliği 29 Mayıs’ta!
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