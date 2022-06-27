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Genç KAMEK kursları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem kayıtları başladı. 8 – 16 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek kurslara 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

Genç KAMEK kursları başlıyor

Genç KAMEK kursları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda yeni dönem kayıtları başladı. 8 – 16 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek kurslara 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

27 Haziran 2022 Pazartesi 15:55
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) yeni dönem kayıtları başladı. 8 – 16 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek kurslarda uzman eğitmenler tarafından katılımcılara İngilizce, pastacılık, takı tasarım, makrome, sulu boyama, drama, desen tasarım, stem, resim, karakalem, ahşap boyama, halk oyunları, robotik kodlama, temel bilgisayar, keman, ud, ritim, ney, kanun, gitar ve bağlama branşlarında eğitimler verilecek.

Son Başvuru 1 Temmuz

27 Haziran Pazartesi günü başlayan kurs kayıtları, 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nde toplamda 21 farklı branşta gerçekleştirilecek eğitimlere yine aynı noktadan başvuru yapılabiliyor. Eğitimler ise 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurslarla ilgili detaylı bilgiye 0344 215 40 40 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

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Genç KAMEK Kursları Başlıyor
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