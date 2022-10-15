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Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı

Kahramanmaraş’ta Gazeteci Ömer Faruk Salman'ın hazırlayıp sunduğu "Genç Portreler" programının ilk bölümü yayınlandı.

Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı

Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı

Kahramanmaraş’ta Gazeteci Ömer Faruk Salman'ın hazırlayıp sunduğu "Genç Portreler" programının ilk bölümü yayınlandı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 13:54

Yaptığı çalışmalarıyla başarılı olan ve gündemde olan isimlerin konuk alınarak, hem hayat hikayelerinin konuşulduğu hem de tecrübelerinin paylaşıldığı “Genç Portreler” programının ilk bölümü yayına girdi.

hafta Cuma günü Aksu TV ekranlarında saat 20.15’te yayına girecek olan programda, birbirinden farklı başarılı isimlere yer verilmesi planlanıyor. Hayatında attığı adımlarla başarılı olan ve özellikle sıfırdan başlayıp, kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen girişimcilerin konuk olarak alınması hedefleniyor.

Ömer Faruk Salman’ın ilk bölümdeki konuğu ise sıfırdan başladığı firmalarını ortaklarıyla birlikte marka haline getirmeyi başaran ve şehirde adından sıkça söz ettirilenler arasında adını yazdıran Cafer Nalçacı oldu.

Nalçacı, hayatındaki tecrübelerini kazanmasını sağlayan yol haritasına ve başarı hikayesini yazmasına vesile olan dönüm noktalarını paylaştı.

Cuma 20.15’te yayınlanan bölümün tekrarı ise kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için hem Aksu TV hem de Ömer Faruk Salman’ın YouTube kanallarında paylaşıldı.

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:43
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Genç Portreler’in Ilk Bölümü Yayınlandı
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