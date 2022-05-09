Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere destek olmak adına çeşitli eğitici programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, Dulkadiroğlu Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Yazar Aslanhan, insanlara ilham veren, yol gösteren, kapı aralayan pek çok başarılarla dolu portreyi öğrencilere örnek olarak gösterdi. Program kapsamında Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda moral ve motivasyon semineri gerçekleştiren Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan’a Elbistanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen seminer sonrası açıklamalarda bulunan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde üniversite sınavına girecek öğrencilerimize yönelik moral ve motivasyon seminerleri düzenliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tür etkinliklerimizi öğrencilerimizle buluşturmaya gayret göstereceğiz. Son iki yıldır pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitimde aksamalar oldu. Bu da öğrencilerimizin motivasyonlarını olumsuz yönde etkiledi. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Moral ve motivasyon seminerlerimizi ilçelerimizde de öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu güzel etkinlikte bizlere eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, bizlere kapılarını açan okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.