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Germanicia’da yeni kazı başladı

Germanicia Antik Kenti’nin yeni kazı alanı açılış etkinliğinde konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bölgemiz bütüncül olarak planladığımız tarihi destinasyon bölge çalışmalarımızın bir devamı niteliğinde olacak. Yeni projemizle birlikte Kahramanmaraş’ımızın 10 bin yıllık tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız. ” dedi.

Germanicia’da yeni kazı başladı

Germanicia’da yeni kazı başladı

Germanicia Antik Kenti’nin yeni kazı alanı açılış etkinliğinde konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bölgemiz bütüncül olarak planladığımız tarihi destinasyon bölge çalışmalarımızın bir devamı niteliğinde olacak. Yeni projemizle birlikte Kahramanmaraş’ımızın 10 bin yıllık tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız. ” dedi.

04 Haziran 2021 Cuma 17:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Germanicia Antik Kenti yeni kazı alanı açılış programına katıldı. Düzenlenen etkinlikte; Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliğiyle oluşturulan yeni kazı alanı ve turistik bölge projesine ilişkin protokolde imzalar atıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’a gelen turistlerimizin ve ziyaretçilerimizin seyahatlerinde belli bir beklentisi vardı. Buradaki paha biçilemez tarihi mirası doğru bir programlamayla, iyi bir vitrinde sergilemek turizmimize katkı sağlayacak. Ayrıca bu kadim tarihi mirasımızın da korunması ve kaydedilmesini temin edebilecek. Buradaki çalışmaların hızlanması noktasında ve güzel alanlar kazandırılması hususunda hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör hem de Valimiz Ömer Faruk Coşkun desteklerini esirgemediler. Şimdi yaklaşık kamulaştırılan bu alanda çalışmalar büyük bir hızla başlayacak. İnşallah şehrimizde önemli bir kültür alanı bu çalışmalar neticesinde oluşmuş olacak” diye konuştu.

10 Bin Yıllık Tarih

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör düzenlenen etkinlikteki konuşmasında; “Valiliğimiz ve Sanayi ve Ticaret Odamızın işbirliğinde burada bir proje gerçekleştiriyoruz. Öncelikle projemize katkı sunan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tabi tarihçilerin ifade ettiğine göre Kahramanmaraş’ımızın 10 bin yıllık kadim tarihi var. Bu süre içerisinde bu topraklardan çok farklı kavimler ve medeniyetler gelip geçmiştir. Tüm medeniyetler yaşadıkları dönemde kültürlerine, sanatlarına ve inançlarına göre bir hayat yaşamışlar ve yaşadıkları dönemden günümüze miras bırakmışlar. Kahramanmaraş’ımız da çok değerli tarihi ve kültürel varlıklara sahip. Biz bunların alt yapılarını iyileştirip dünyadaki genel geçer kurallara göre sunumlarını yaparak turizme açmamız gerekir. Germanicia’nın milattan önce 4. yüzyıllara dayanan bir tarihi var” dedi.

Dev Turizm Yatırımı

Başkan Güngör bölgede projelendirilen yatırımlara dikkat çekerek; “Paydaşlarımızla birlikte 100 dönümlük alanda kentsel tasarım turizm odaklı çalışma başlattık. Burada da 10’ar dönümlük periyotlar içerisinde çalışmamızı ilerleteceğiz.Buraya ziyaretçilerimiz geliyor ancak oturulacak, yenecek, içecek ve resim çektirecek alanlar maalesef yok. Bölgemizin standardını yükselterek ziyaretçi sayımızı artırmak istiyoruz. Proje kapsamında bugün ilk adımımızı atıyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz çalışmalarla butik konaklama mekânları, kafe ve restoran gibi alanlar oluşturacağız. Tabi buradaki tarihi de ortaya çıkarmamız gerekiyor. Burada özellikle mozaik figürleri var. Ziyaretçilerimiz buraya girdiğinde o kadim tarihi hissedebilmeli” diye konuştu.

Bütüncül Yaklaşıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını; “Tarihi Kapalı Çarşı’mızın batı cephesinde iyileştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kalemizin restorasyonunu tamamladık ve faaliyete geçti. Yine kale ile kapalı çarşı arasında gerçekleştireceğimiz projelerimiz var. Dün Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank ile video konferans toplantısı gerçekleştirdik. Tekke Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Dün son projemiz ile ilgili bir değerlendirme de yaptık. İnşallah orada da tarihi dokuyla bütünleşik bir yapıyı başlatmış olacağız. Ali Kayası Teras Kafe projesi gerçekleştiriyoruz. Tüm projelerimiz birbirini destekleyici nitelikte gerçekleşiyor” ifadeleriyle tamamladı.

Tarihi Bir Çalışma

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Kıymetli programda bir aradayız. Çünkü Kahramanmaraş'ın tarihini derinlikli olarak yüzüne çıkaracak, daha kıymetli hale getirecek bir çalışma gerçekleştirilecek. Ayrıca bu bölgede oturan vatandaşlarımızın 904 hektarlık bu alanda bir gelişme beklentisi var. Buradaki yeni tarihi, turistik ve ticari alanlar bölgeyi kalkındıracak. Büyükşehir Belediyemiz alanda ön hazırlıkları gerçekleştirdi. Şimdi Kahramanmaraş'ın siyaseti ve sivil toplumu birlikte hareket ederek çalışmaları hızlandırdı. Bu noktada tüm paydaşlara ve büyük gayretlerinden dolayı bilhassa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da yeni yapılacak projeye dair; “Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından sağlanacak işçi ve ekipman desteğiyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda arkeolojik kazı çalışmaları bölgede başlayacak. Arkeolojik kazıların tamamlanmasına müteakip rrestorasyon ve ziyaretçi seyir platformu gibi gerekli tüm çalışmalar da Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayları doğrultusunda düzenlenen protokol kapsamında çalışmalarımız inşallah tüm hızıyla tamamlanacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından imzalanacak olan protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla işbirliği imza töreni ve sembolik yıkım gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 04.06.2021 18:31
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