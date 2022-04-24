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Gezgin ekibine kervan’da dondurma şov!

Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Ayrıcalıklı Rotalar Programının çekimi için Kahramanmaraş’a gelen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç ve ekibine dondurma şov yaptı.

Gezgin ekibine kervan’da dondurma şov!

Gezgin ekibine kervan’da dondurma şov!

Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Ayrıcalıklı Rotalar Programının çekimi için Kahramanmaraş’a gelen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç ve ekibine dondurma şov yaptı.

24 Nisan 2022 Pazar 17:18
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Kervan Kristal’de düzenlenen program, katılımcılardan tam not alırken; dünyaca ünlü Maraş dondurmasını satırla kesen Tonguç, kendisini fahri olarak Kahramanmaraşlı olarak gördüğünü söyledi.

Kervancıoğlu, Kahramanmaraş’ın lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Son olarak ise Ayrıcalıklı Rotalar Programı ekibine şehrin dünyaca ünlü Maraş dondurmasıyla şov yaptı.

“Şehrimizi dünyaya tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”

Program sonrası açıklamalarda bulunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kervan kristal’de dondurma ile ünlü bir kentimizde çok değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Saffet beyi şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Kendisiyle el ele verdik şehrimizi Türkiye’ye ve dünya’ya tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Saffet beyi biz Kahramanmaraşlı olarak gördük. Maraş dondurmamızı kendisiyle burada birlikte kestik. Dondurmamızı örste dövdük. Çok güzel bir şov gerçekleştirdik. Ben kendilerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Tonguç: Fahri olarak Kahramanmaraşlıyım!

Dünya’daki herkesin mutlaka Kahramanmaraş dondurmasını tatması gerektiğini kaydeden program sunucusu Saffet Emre Tonguç ise şu ifadelere yer verdi: “Ben artık kendimi fahri olarak Kahramanmaraşlı görüyorum. Bu şehri farklı noktalara taşımanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Ben bu kadar güzel bir sürpriz beklemiyordum. Dondurma döner ile karşılaştım. Öncelikle çok güzel bir iftar yemeği yaptık. İftar yemeğinin ardından ise dondurmalarımızı keyifle yiyoruz. Dünya’da herkesin Kahramanmaraş dondurmasını tatması gerekiyor. Gerçekten olağanüstü bir lezzet, ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

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