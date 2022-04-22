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GGC Başkanı İbrahim Ay, “Çocuklar geleceğimizdir”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, bir ulusun aydınlık yarınlara ulaşmasında en büyük payın çocuklara verilecek değerden geçtiğine dikkat çekti.

GGC Başkanı İbrahim Ay, “Çocuklar geleceğimizdir”

GGC Başkanı İbrahim Ay, “Çocuklar geleceğimizdir”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, bir ulusun aydınlık yarınlara ulaşmasında en büyük payın çocuklara verilecek değerden geçtiğine dikkat çekti.

22 Nisan 2022 Cuma 18:41
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İbrahim Ay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yarınlarımızı istikbale ulaştıracak olan çocuklarız sayesinde, geleceğe daha güvenle ve umutla bakabildiğimize ifade etti.

Ay, tıpkı bizlere geçmişte öğretildiği gibi, bizlerinde çocuklarımıza, özgürlüğü, bağımsızlığı anlatıp, bilinçli nesiller yetiştirmemiz gerektiğini işaret ederek, Ulu Önder Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen ulusların çürümeye ve yok olmaya mahkum kalacağını vurguladı.

İbrahim Ay, mesajında, 23 Nisan 1920’nin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” parolasıyla, bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz gün olduğunu da hatırlatarak “Bu tarihi günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşu’nun 102.Yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.04.2022 20:07
Anahtar Kelimeler:
“Çocuklar Geleceğimizdir”GGC Başkanı İbrahim Ay
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