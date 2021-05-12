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Gökhan Büyükdereli’den Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı, Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli, Ramazan bayramını kutladı.

Gökhan Büyükdereli’den Bayram Mesajı

Gökhan Büyükdereli’den Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı, Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli, Ramazan bayramını kutladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:28
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Bayramları sevginin, muhabbetin, beraberliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu en kıymetli günler olarak niteleyen Gökhan Büyükdereli şunları söyledi;

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü içerisindeyiz. Maalesef bu Ramazan’da da Korona Virüsü salgını dolayısıyla coşkuyla ve hep birlikte camiye gidip saf tutamadık.

Yine de yeni umutlarla bir bayrama kavuştuk. Çünkü bu günler; mutluluğun, huzurun, iyiliğin ve sevginin dört bir yana yayıldığı en özel en güzel vakitlerdir.

Bayram sabahı musafaha edip birbirimizle kucaklaşamayacağız, yakınlarımızla aynı sofrada buluşamayacağız.

Ancak yüreklerimiz aynı heyecan ve duyguyla dolu olduğu sürece bu mesafelerin önemi yoktur. İnşallah bizler bu bayramda da gönül hanelerimizde sevdiklerimizi ağırlamaya devam edeceğiz.

İletişim araçlarıyla da olsa yanında olamadığımız sevdiklerimize ulaşacağız ve bu mutluluğu paylaşacağız. Böylece dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeye devam edeceğiz.

Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur. Bu zor günleri de el ele vererek birlikte geride bırakacağız inşallah.

Alınan karar ve tedbirlere azami derecede uyarak özlemini çektiğimiz eski günlerimize en kısa sürede kavuşacağımıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; rabbimden bu güzel bayram gününde hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyor, bir kez daha tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Büyükdereli’den Bayram Mesajı
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