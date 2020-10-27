Gökhan Büyükdereli’den Mevlit kandili mesajı

Peygamber efendimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiğini anımsatan Büyükdereli, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. İslam dini ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.

Tüm milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimizle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesini niyaz ederim”