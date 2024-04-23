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Göksun Basın Müdürü Dündar Kundakcı Oldu

Göksun Belediyesi'nde yeni bir atama gerçekleşti

Göksun Basın Müdürü Dündar Kundakcı Oldu

Göksun Basın Müdürü Dündar Kundakcı Oldu

Göksun Belediyesi'nde yeni bir atama gerçekleşti

23 Nisan 2024 Salı 10:14

Başkanı Selim Cüce, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Dündar Kundakcı'yı atadı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında göreve başlayan Başkan Cüce, görevlendirmeler çerçevesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü pozisyonuna Dündar Kundakcı'yı getirdi.

Göksun Belediyesi’nin iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve yürütülmesinde önemli bir rol üstlenecek olan Kundakcı’nın deneyim ve birikimi ile belediyenin iletişim faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Kundakcı’nın göreve atanmasının belediyenin iletişim alanındaki hizmet kalitesini artıracağı da ifade edildi.

Dündar Kundakcı, atamasıyla ilgili şu sözlere yer verdi: "Hakka ve hakikate gönül vermiş, birlikte yol yürümekten onur ve gurur duyduğum Göksun Belediye Başkanımız Sayın Selim Cüce’nin tensipleriyle eşsiz güzellikler barındıran Göksun’umuza Basın Yayın Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Muhteşem doğası, yaylası, kültürü ve elması başta olmak üzere yeşilin bin bir tonunu taşıyan bu güzel ilçemize hizmet etmek benim için büyük bir onur olacaktır."

Ayrıca Kundakcı, görevinin Göksun'un tanıtımını daha ileri seviyelere taşımak için adalet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda mesai arkadaşlarıyla birlikte çalışacağını belirtti.

Kundakcı, Göksun'da görev yapan basın mensuplarıyla işbirliği içinde olacaklarını ve kamuoyuna doğru ve güvenilir bilginin en kısa sürede ulaşması için sürekli iletişim halinde olacaklarını vurguladı.

Kundakcı, atamasının Göksun'a ve kendisine hayırlı olmasını dileyerek, bu göreve layık gören Başkan Cüce'ye teşekkürlerini iletti.

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Göksun Basın Müdürü Dündar Kundakcı Oldu
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