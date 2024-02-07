Göksun Belediye Başkanı Aydın Deprem Şehitlerini Ziyaret Etti

Başkan Aydın, beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Müftüsü Ali Söyler ile ilçe merkezindeki Kayabaşı ve Kerpetenlik Mezarlığı ile Gölpınar ve Aslanbeyçiftliği mezarlıklarda medfun bulunan deprem şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında İmam Hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dualar edildi.

Başkan Aydın, ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak nitslendirilen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümündeyiz. Rabbim bir daha hiç bir canlıya böyle felaketler yaşatmasın. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Depremler dolayısıyla tedavileri süren kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün İlçe merkezimizdeki ve yakın mahallelerimizdeki mezarlıklarda medfun bulunan deprem şehitlerimizi ziyaret ederek onlar için dualar ettik. Rabbim deprem şehidi tüm kardeşlerimizin mekanlarını cennet eylesin inşallah."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyaretine de değinen Başkan Aydın,"Asrın felaketinin altından devletimizin büyük gücü ile kalkmaya çalışıyoruz. Bugün depremlerin üzerinden henüz bir yıl geçmişken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ki güçlü devletimiz depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlarımız için inşa ettiği konutların hak sahiplerine teslimini yapıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yapılacak olan kura çekimlerinin ve konutların hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."