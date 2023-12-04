Göksun Belediyesi ‘Deprem Gerçeği ve Göksun’ Konulu Panel Düzenliyor

Göksun Belediyesi Kültür Merkezinde 11 Aralık 2023 Pazartesi günü düzenlenecek olan ve moderatörlüğünüGöksun’lu akademisyen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Alcı’nın yapacağı “Deprem Gerçeği ve Göksun” konulu panele, ünlü Japon deprem uzmanı, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Mimar YoshinoriMoriwaki, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışman Dr. Kamile Gamze Yaman konuşmacı olarak katılacak.

Üç oturum olarak gerçekleştirilecek olan panelin iki oturumunda, deprem gerçeği, depremlerden en az etkilenmek için yapılması gerekenler, Japonya ve Türkiye de yaşanan depremler, artçıların süreleri ve felaketlerle başa çıkma konuları işlenirken son bölümde ise katılımcıların soruları cevaplanacak.