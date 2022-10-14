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Göksun Belediyesi Eğitim Yardımlarına Devam Ediyor

Göksun Belediyesi, 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlattığı ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere temel kırtasiye malzemesi hediye uygulamasına devam ediyor.

Göksun Belediyesi Eğitim Yardımlarına Devam Ediyor

Göksun Belediyesi Eğitim Yardımlarına Devam Ediyor

Göksun Belediyesi, 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlattığı ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere temel kırtasiye malzemesi hediye uygulamasına devam ediyor.

14 Ekim 2022 Cuma 09:51

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Kaymakamı Mustafa Caner Culukar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ile birlikte 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla İstiklal İlkokullarını ziyaret etti.

İlkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye setleri hediye eden Başkan Aydın, eğitim dostu belediye olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmaya, tüm eğitimci ve öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitime sağladıkları desteklerin karşılığını öğrencilerin sınavlarda elde ettikleri başarılar ile aldıklarına dikkat çeken Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Eğitime önem veren bir belediye olarak 2015 yılından itibaren ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere eğitim materyalleri yapıyoruz. Maddi olarak çok büyük şeyler değil ama eğitime verdiğimiz desteği hatırlatma ve hatırlanma adına önemli olduğunu düşünüyorum. Her belediye bütçemizden eğitime pay ayırarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişip vatanımıza, milletimize faydalı vatandaşlar olmaları için gayret sarf ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile son iki yılda yapmış olduğumuz kazanım değerlendirme sınavlarının güzel sonuçlarını aldık ve LGS sınavlarında ilçe olarak Kahramanmaraş’ta birinci olduk. Bu önemli başarı bizim doğru işler yaptığımızı göstermektedir. Sadece bunlarda değil, okul kütüphanelerimizin kitap ihtiyaçlarının karşılanması, okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi gibi konularda da gerekli gayreti gösteriyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başarılı olmasını temenni ediyor, eğitimcilerimize de Allah'tan kolaylıklar diliyorum.”

- Tüm Öğrencilerimizin Okula Motivasyonunu Hedefliyoruz

Göksun Belediyesi tarafından yapılan yardımların bir araç olduğunu ve hedefin tüm öğrencilerin okula motivasyonunu ve başarısını artırmak olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı Mustafa Caner Culukar’da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Belediye Başkanlığımızın hazırlamış olduğu eğitim materyallerini birinci sınıf öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Tabi ki bu yardımlar sadece bir araç. Burada tüm öğrencilerimizin okula motivasyonunu ve başarısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kıymetli etkinlik için belediye başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah başarılarımıza vesile olur.”

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Göksun Belediyesi Eğitim Yardımlarına Devam Ediyor
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