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Göksun Belediyesi Ödüllü Yarışma Düzenliyor

Göksun Belediyesi, Milli mücadelemizin en etkili sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü münasebetiyle ödüllü Kompozisyon yazma yarışması düzenliyor.

Göksun Belediyesi Ödüllü Yarışma Düzenliyor

Göksun Belediyesi Ödüllü Yarışma Düzenliyor

Göksun Belediyesi, Milli mücadelemizin en etkili sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü münasebetiyle ödüllü Kompozisyon yazma yarışması düzenliyor.

08 Şubat 2024 Perşembe 12:16

İlçe genelindeki Ortaokul ve Lise öğrencileri ile Göksun nüfusuna kayıtlı vatandaşların katılabileceği ve 8-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışmayla ilgili Göksun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurtuluş Savaşımızın amacını ve ruhunu, milletimizin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren

İstiklal Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart günü ile Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz kompozisyon yazma yarışması ile günümüz gençlerinin, milli şairimizin “Asım’ın nesli” olarak ifade ettiği gençlerin duygu ve düşünce dünyası ile bağ kurmasını sağlayarak milli şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek, vatan, millet ve bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer yandan bu ve benzeri yarışmaların dijital çağın bizlere unutturduğu yazma geleneğini yeniden hatırlatarak hemşehrilerimizi yazma konusunda cesaretlendirmek, duygularını yazılı olarak ortaya koyabilmelerini kolaylaştıracağına inanıyoruz. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüllerini 12 Mart Salı günü yapacağımız ödül gecesinde vermeyi planlıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz ile ortaokul ve lise öğrencilerimizi yarışmaya davet ediyoruz.”

Toplam üç kategori olarak düzenlenen ödüllü Kompozisyon yazma yarışmasında her kategorinin birincilerine Notebook, ikincilerine Tablet ve üçüncülerine ise Akıllı Saat verileceği belirtildi.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesine Göksun Belediyesinin www.goksun.bel.tr internet sitesinden ulaşabilirler.

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Göksun Belediyesi Ödüllü Yarışma Düzenliyor
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