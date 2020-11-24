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Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına Devam Ediyor

Göksun Belediyesi, 2018 yılında ilçe merkezinde hizmete açtığı ve halkın büyük takdirini toplayan Sosyal Tesis ve Taziye Evi projesine bir yenisini daha ekliyor.

Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına Devam Ediyor

Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına Devam Ediyor

Göksun Belediyesi, 2018 yılında ilçe merkezinde hizmete açtığı ve halkın büyük takdirini toplayan Sosyal Tesis ve Taziye Evi projesine bir yenisini daha ekliyor.

24 Kasım 2020 Salı 12:31
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Bu tesisler, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın ikinci dönem projeleri arasında Sosyal Hizmetler kategorisindeki önemli projelerden biri. Başkan Aydın, her anlamda vatandaşa kullanım kolaylığı sağlayan Sosyal Tesis ve Taziye Evlerini belediye ve hayırsever vatandaş işbirliği modeli ile kırsal mahallelerde de inşa etmeyi planlıyor. Göksun Belediyesi, bu kapsamda Büyükkızılcık, Ericek ve Harbiye Mahallelerinde başarı ile uyguladığı projenin 4’üncüsünü Fındıklıkoyak Mahallesinde inşa ediyor.

Fındıklıkoyak Mahallesini ziyaret ederek çalışmalarına başlanan Sosyal Tesis ve Taziye Evi inşaatını inceleyen Başkan Aydın, Fındıklıkoyak Mahallesinin imecenin, kaynaşmanın ve birlikte hareket etmenin üst düzeyde olduğu bir mahalle olduğunu söyledi.

İnşa edilen tesisin 2 katlı ve toplam 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Aydın, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Burada inşasına başladığımız sosyal tesisi belediye, hayırsever vatandaş ve muhtarlık işbirliği içerisinde yapıyoruz. 2 katlı ve toplam 600 metrekare kapalı alana sahip tesisimizin zemin katında muhtarlık odası, toplantı salonu, kütüphane ve diğer kurumsal hizmetlerin yapıldığı bölümlerden ibaret olacak. Üst katı ise ortak mutfak ile ayrı ayrı yemekhanesi bulunan kadın ve erkek taziye evi olacak. Allah nasip ederse 2021 yılının Temmuz ayında bu tesisi hizmete açmayı planlıyoruz. Tabi bu projedeki en önemli husus işbirliği modeli ile inşa ediyor olmamız. Bu tesise yüzde elli oranında yardımcı olan hayırsever vatandaşımız Hasan Cücük kardeşimize göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim kazancını bol eylesin. Ayrıca gösterdiği gayret ve hassasiyetten dolayı muhtarımıza ve tüm mahalle halkımıza teşekkür ediyor, tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

- “En Önemli İş Millete Yapılan Hizmettir”

2016 yılında trafik kazasında kaybettiği oğlunun adını yaşatmak ve hayır kapısını açık tutmak istediğini dile getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli hayırsever Hasan Cücük, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ben evladımı kaybettikten sonra hiçbir şeyin önemli olmadığını, bu dünyanın gelip geçici olduğunu ve vatana, millete yapılacak hizmetlerin daha önemli olduğunu anladım. Köyümüz için bir taziye evinin ihtiyaç olduğunu gördüm ve önce muhtarımızla daha sonra sayın belediye başkanımızla istişare ettim. Belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum, taziye evinin mahallemizin diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde inşa edilmesini sağladı. Belediyemizin desteğiyle ve köyümüzün de yardımlaşma ve imece desteği ile bu taziye evini en kısa zamanda bitireceğimizi ümit ediyorum.”

Mahalle muhtarı Hasan Gişi’de inşasına başlanan tesis için mahalle sakinleri adına Başkan Aydın’a ve hayırsever Hasan Cücük’e teşekkür ettiğini dile getirdi.

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Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına Devam Ediyor
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